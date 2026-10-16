Manewry medyczne w Lublinie. Ponad 200 osób sprawdzi się w warunkach skażenia chemicznego

Ratownicy medyczni oraz studenci zmierzą się ze scenariuszem zdarzenia masowego o charakterze napływowym, wywołanego atakiem z użyciem niebezpiecznej substancji chemicznej. Kluczowym elementem manewrów będzie sprawne uruchomienie dekontaminacyjnego punktu pomocy doraźnej, usunięcie skażenia z osób poszkodowanych oraz udzielenie im natychmiastowej pomocy medycznej pod presją czasu.

Naszym zadaniem jest zbudować punkt medyczny z możliwością dekontaminacji poszkodowanych. Zdarzenie ma charakter napływowy i mamy tych poszkodowanych przygotować do dalszego transportu tam, gdzie inne szpitale nie mają możliwości wykonania dekontaminacji. Jesteśmy takim punktem przejściowym - tłumaczy komandor ćwiczeń Piotr Jewsiejczyk z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.

W ćwiczeniach udział weźmie 217 osób, w tym pracownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, studenci ratownictwa medycznego Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie oraz przedstawiciele licznych partnerów i organizacji wspierających w tym m.in. GreenCamo Lublin, Molon Labe, Capra Tactical, Strzelnica Arizona, RMB System, Stowarzyszenie Gimnastyczne „Sokół”, Konspoż i Prohamot.

Wydarzenie wpisuje się w obchody Dnia Ratownictwa Medycznego przypadającego na 13 października i stanowi okazję do doskonalenia procedur, koordynacji służb oraz podnoszenia gotowości na wypadek realnych sytuacji kryzysowych.

Trening odbędzie się 17 października w godzinach 8:00-14:00 na terenie dawnych obiektów przemysłowych przy ul. Metalurgicznej 9 w Lublinie.

Kontynuacją obchodów będzie msza święta w intencji pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, która zostanie odprawiona w niedzielę, 18 października o godz. 9:30, w kościele św. Andrzeja Boboli w Lublinie. W nabożeństwie udział weźmie poczet sztandarowy Pogotowia.

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