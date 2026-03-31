Makabryczne znalezisko w Zalewie Zemborzyckim w Lublinie. Z wody wyciągnięto ciało

Ciało wyłowione z zalewu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie Zalewu Zemborzyckiego. To popularne miejsce wypoczynku mieszkańców Lublina, które tym razem stało się miejscem tragicznego odkrycia. Z wody wyciągnięto ciało mężczyzny.

Na miejscu natychmiast rozpoczęły się czynności służb. Sprawą zajęli się lubelscy policjanci, którzy działali pod nadzorem prokuratora. Do działań zaangażowano również biegłego oraz technika kryminalistyki.

Śledczy badają okoliczności śmierci

Jak przekazała policja, przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono ciało do dalszych badań. Kluczowa będzie sekcja zwłok, która ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.

– Policjanci wspólnie z prokuratorem, biegłym oraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili oględziny. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone na sekcje zwłok. Wstępnie nie podejrzewamy udziału osób trzecich. Możliwe, że doszło tu do utonięcia – mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Na obecnym etapie postępowania śledczy nie wskazują na działanie osób trzecich, jednak wszystkie okoliczności zdarzenia są szczegółowo analizowane.

Trwa ustalanie tożsamości

Jednym z najważniejszych zadań służb jest obecnie ustalenie, kim był zmarły mężczyzna. Policja pracuje nad potwierdzeniem jego tożsamości oraz określeniem wieku.

Śledczy sprawdzają dostępne bazy danych oraz analizują zgłoszenia dotyczące osób zaginionych. Dopiero po zakończeniu tych czynności możliwe będzie uzyskanie pełniejszego obrazu zdarzenia.

Sprawa jest w toku, a policja zapowiada, że kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu dalszych ustaleń.

