Makabryczne odkrycie w gminie Kraśniczyn. W domu znaleziono zmasakrowane ciało 32-latka

Makabryczne znalezisko w domu 71-latka w gminie Kraśniczyn

Do tragicznego odkrycia doszło 7 kwietnia. Oficer dyżurny krasnostawskiej komendy przyjął zawiadomienie od jednego z mieszkańców gminy Kraśniczyn o zwłokach znajdujących się w budynku mieszkalnym.

Pod wskazany adres niezwłocznie wysłano policyjny patrol, który zweryfikował te doniesienia. W nieruchomości stanowiącej własność 71-letniego gospodarza natrafiono na martwego 32-latka, zamieszkującego tę samą okolicę.

Przeprowadzone oględziny wykazały rozległe rany na ciele oraz głowie zmarłego. Czynności na miejscu zdarzenia prowadzili funkcjonariusze, pracujący pod ścisłym nadzorem krasnostawskiej Prokuratury Rejonowej.

Alkoholowa libacja w gminie Kraśniczyn zakończona śmiercią 32-latka

Funkcjonariuszom błyskawicznie udało się ustalić sekwencję tragicznych zdarzeń. Ze zgromadzonych informacji wynika, że 5 kwietnia w posiadłości 71-letniego mężczyzny gościło dwóch znajomych w wieku 31 i 32 lat.

Spotkaniu towarzyszyło picie mocnych trunków. W pewnej chwili między biesiadnikami wywiązał się konflikt, podczas którego młodszy z mężczyzn brutalnie pobił swojego kompana.

Poszkodowany 32-latek zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Zatrzymanie 31-latka. Usłyszał zarzut zabójstwa w warunkach recydywy

Mundurowi od razu ruszyli w pościg za domniemanym sprawcą zbrodni. W obławę włączyli się policjanci ze wszystkich wydziałów komendy w Krasnymstawie, wspierani przez wydział kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji z Lublina.

Zaledwie kilka godzin później w miejscowości Kraśniczyn w ręce stróżów prawa wpadł 31-letni podejrzany. W momencie ujęcia mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, dlatego od razu przetransportowano go do policyjnej celi.

Zabezpieczone dowody dały podstawy do oficjalnego oskarżenia go o morderstwo. Śledczy przekazali, że sprawca działał w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tak zwanej recydywy.

Na polecenie prokuratury miejscowy sąd zadecydował o umieszczeniu zatrzymanego w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy. Za popełnioną zbrodnię grozi mu kara od 15 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

Postępowanie wyjaśniające wciąż znajduje się w toku.

