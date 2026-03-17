Lublin ujawnia kulisy afery diamentowej. Setki poszkodowanych stracilo grube miliony

Marta Grabiec
Źródło PAP
2026-03-17 9:01

Blisko 200 osób miało stracić niemal 33 mln zł na inwestycjach w kamienie szlachetne. Lubelska prokuratura podejrzewa 51-letniego Marcina M., że pod pozorem obrotu diamentami stworzył mechanizm przypominający piramidę finansową.

Diamenty

Autor: Unsplash.com

Śledztwo obejmuje kilka dużych miast

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie prok. Beata Syk-Jankowska, działalność podejrzanego oraz zarządzanych przez niego spółek trwała od 8 listopada 2019 roku do 1 marca 2024 roku. Firmy funkcjonowały m.in. w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu.

Z ustaleń śledczych wynika, że klienci wpłacali pieniądze za pośrednictwem tych spółek, wierząc, że środki zostaną przeznaczone na zakup i obrót kamieniami szlachetnymi. Inwestycje miały przynosić wysokie zyski.

Prokuratura: to mogła być piramida finansowa

Zdaniem śledczych rzeczywisty mechanizm działania wyglądał inaczej. Biznes prowadzony przez Marcina M. miał w praktyce funkcjonować jak piramida finansowa.

Prokuratura wskazuje, że podejrzany wprowadzał inwestorów w błąd m.in. co do sposobu wykorzystania pieniędzy, rzeczywistego zwiększenia kapitału zakładowego spółek, możliwości regulowania zobowiązań czy też gwarantowanego zysku.

W efekcie – według ustaleń – 192 osoby fizyczne i prawne miały zostać doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości nie mniejszej niż 32,9 mln zł. Śledczy nie wykluczają, że liczba pokrzywdzonych może być jeszcze większa.

Podejrzany nie przyznaje się do winy

Marcin M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Ich treść nie została jednak ujawniona przez prokuraturę.

Wobec 51-latka zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Obejmują one m.in. zakaz opuszczania kraju, dozór policji, zatrzymanie paszportu oraz poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych.

Podejrzanemu grozi kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy analizują kolejne wątki i zgłoszenia potencjalnych pokrzywdzonych.

