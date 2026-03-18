Lublin szykuje rewolucję w centrum. Ogromny projekt po otwarciu Dworca Metropolitalnego

Dworzec Metropolitalny w Lublinie zapoczątkował zmiany

Funkcjonujący od stycznia nowoczesny Dworzec Metropolitalny, z którego każdego dnia korzysta około 30 tysięcy osób i który zdobył międzynarodowe uznanie za swój wygląd, okazał się przełomem dla tej okolicy. To w jego sąsiedztwie zaplanowano budowę kompleksu Lublin CENTRALE – wielozadaniowej strefy mającej płynnie połączyć transport z życiem miasta.

Zasięg inwestycji obejmie obszar trzech hektarów w okolicach ulic Młyńskiej, Stadionowej, Lubelskiego Lipca ’80 oraz Dworcowej. Obecnie znajdują się tam głównie magazyny i obiekty usługowe, ale w niedalekiej przyszłości teren ten ulegnie całkowitej przebudowie.

Lublin CENTRALE realizuje ideę 15-minutowego miasta

Koncepcję projektu przygotowało lokalne biuro architektoniczne Stelmach i Partnerzy, opierając się na założeniach miasta 15-minutowego. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli w bliskim sąsiedztwie dostęp do miejsc pracy, różnorodnych usług i terenów do wypoczynku.

Początkowa faza przedsięwzięcia, dotycząca 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, uzyskała już zgodę na budowę z datą 26 września 2025 roku. W jej ramach powstaną między innymi dwa 14-kondygnacyjne budynki mieszkalne oferujące 336 lokali na wynajem, biura, strefy co-workingowe, a także rozbudowana część handlowo-usługowa z miejscami gastronomicznymi, supermarketem i przychodnią.

Ważnym aspektem inwestycji będą rozwiązania proekologiczne, takie jak instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz duży parking rowerowy mogący pomieścić 750 jednośladów. Cały kompleks ma spełniać wymogi certyfikatu LEED Gold.

Gray International wybuduje nowe centrum do 2030 roku

Kolejny etap rozbudowy, którego zakończenie przewidziano na koniec 2030 roku, dostarczy dodatkowe 40 tysięcy metrów kwadratowych. Plany zakładają wzniesienie wielofunkcyjnego obiektu, który posłuży jako hotel lub akademik, a także rozwój kolejnych powierzchni biurowych i handlowych.

Wykonawcą projektu jest firma Gray International, posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. W Lublinie zasłynęła ona między innymi z budowy galerii handlowej Atrium Felicity.

Jak zaznaczają twórcy koncepcji, Lublin dysponuje ogromnym potencjałem. Co roku uczy się tam blisko 60 tysięcy studentów, a ponad 50 procent populacji miasta to osoby poniżej 40. roku życia. Sprzyjającym czynnikiem jest również niska stopa bezrobocia i dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, w tym połączenia kolejowe i lotnicze.

Zrealizowanie kompleksu Lublin CENTRALE może okazać się jednym z kluczowych projektów urbanistycznych we wschodniej Polsce, nadając nowy rytm rozwojowi całego miasta.

Źródło: Gospodarczy Lublin

Samuraje w Lublinie

Zobacz także: Jeden z najstarszych parków w Polsce budzi się do życia. Wiosna w Parku Saskim w Lublinie

