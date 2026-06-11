Lublin ponownie stanie się stolicą polskiego IT i nowoczesnego biznesu. Przed nami IT Unplugged

Czym jest IT Unplugged?
IT Unplugged 2026: Technologia, która nie zapomina o człowieku. Organizatorzy zapraszają na 2. edycję wydarzenia.
17 czerwca Lublin stanie się stolicą polskiego IT i nowoczesnego biznesu. IT Unplugged to unikalna w skali kraju konferencja, która „wyjmuje wtyczkę” ze sztywnych schematów, by połączyć twardą wiedzę technologiczną z nowym wymiarem przywództwa.
W świecie zdominowanym przez algorytmy, IT Unplugged 2026 stawia na synergię. Wydarzenie dedykowane jest liderom, menedżerom oraz specjalistom IT, którzy szukają konkretnych rozwiązań budujących przewagę konkurencyjną w 2026 roku. Organizatorzy przygotowali kompleksowy program rozłożony na 5 sal tematycznych i ponad 40 prelekcji.
Dwie ścieżki – jeden cel: Rozwój
Konferencja została podzielona na dwa główne nurty, odpowiadające na kluczowe wyzwania współczesnego rynku:
Ścieżka IT skupiona na technicznej doskonałości. Tematyka obejmuje m.in.
- AI & SDLC evolution,
- cybersecurity & digital resilience,
- cyfryzację i automatyzację w biznesie,
- distributed architecture,
- nowe paradygmaty software development,
- quantum computing & future tech.
Ścieżka UNPLUGGED skoncentrowana na człowieku i zarządzaniu
- leadership 5.0,
- crisis resilience,
- generation gap,
- reskilling, upskilling i unlearning,
- work-life fusion.
Kto wystąpi?
Na scenie głównej wystąpią ikony polskiej nauki, bezpieczeństwa i biznesu, m.in.:
- Prof. Andrzej Dragan – o przyszłości AI i fizyce kwantowej.
- Piotr Konieczny (Niebezpiecznik.pl) – o realnych zagrożeniach i cyberbezpieczeństwie.
- Michał Sajdak (Sekurak.pl) – o tym, jak myślą i działają hakerzy.
- Mateusz Kusznierewicz – o strategii i przywództwie pod ekstremalną presją.
- Maja Gojtowska – o policzalnych kosztach błędów w komunikacji i onboardingu.
- Wojciech Sobieraj - nierówna walka banków z Big Tech
- Tomasz Osman - Prezes SAVICKI o transformacji roli lidera
Na ścieżkach merytorycznych pojawiają się także:
- W strefie technologicznej (#IT1 & #IT2): Prawdziwy „dream team” polskiej inżynierii. Swoją wiedzą podzielą się m.in.: Wojciech Seliga (współzałożyciel Spartez/Atlassian), Jakub Kubryński (DevSkiller), Sławek Sobótka i Jakub Pilimon (Bottega IT Solutions), Jacek Milewski, Tomasz Ducin, Tomasz Turba oraz dr inż. Mateusz Tykierko.
- W strefie #BIZNES i #WELLBEING: Eksperci od strategii, prawa i ludzkiego potencjału, m.in.: Bernard Gołko (hakowanie czasu), Agnieszka Ciećwierz (reskilling), Aneta Sieradzka (AI & Law), Bartosz Kowalski i Łukasz Wojewoda (standardy bezpieczeństwa i AI Act), oraz Tomasz Osman (Prezes SAVICKI) - o tym, dlaczego to mentalność lidera jest największą barierą w skalowaniu firmy.
...a także wielu innych wybitnych ekspertów i praktyków, którzy podczas ponad 40 wystąpień wypełnią agendę konkretnymi case studies i wiedzą, której nie znajdziesz nigdzie indziej.
Co jeszcze w programie?
- Business Speed Dating: Moderowane sesje szybkich randek biznesowych.
- Unplugged Meetup: Kameralne sesje Q&A z prelegentami „twarzą w twarz”.
- Afterparty: Integracja środowiska w swobodnej atmosferze.
Kiedy: 17 czerwca 2026 r.
Gdzie: Centrum Spotkania Kultur (CSK), Lublin
Bilety: it-unplugged.com
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