Lublin ponownie stanie się stolicą polskiego IT i nowoczesnego biznesu. Przed nami IT Unplugged

Czym jest IT Unplugged?

IT Unplugged 2026: Technologia, która nie zapomina o człowieku. Organizatorzy zapraszają na 2. edycję wydarzenia.

17 czerwca Lublin stanie się stolicą polskiego IT i nowoczesnego biznesu. IT Unplugged to unikalna w skali kraju konferencja, która „wyjmuje wtyczkę” ze sztywnych schematów, by połączyć twardą wiedzę technologiczną z nowym wymiarem przywództwa.

W świecie zdominowanym przez algorytmy, IT Unplugged 2026 stawia na synergię. Wydarzenie dedykowane jest liderom, menedżerom oraz specjalistom IT, którzy szukają konkretnych rozwiązań budujących przewagę konkurencyjną w 2026 roku. Organizatorzy przygotowali kompleksowy program rozłożony na 5 sal tematycznych i ponad 40 prelekcji.

Dwie ścieżki – jeden cel: Rozwój

Konferencja została podzielona na dwa główne nurty, odpowiadające na kluczowe wyzwania współczesnego rynku:

Ścieżka IT skupiona na technicznej doskonałości. Tematyka obejmuje m.in.

AI & SDLC evolution,

cybersecurity & digital resilience,

cyfryzację i automatyzację w biznesie,

distributed architecture,

nowe paradygmaty software development,

quantum computing & future tech.

Ścieżka UNPLUGGED skoncentrowana na człowieku i zarządzaniu

leadership 5.0,

crisis resilience,

generation gap,

reskilling, upskilling i unlearning,

work-life fusion.

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Kto wystąpi?

Na scenie głównej wystąpią ikony polskiej nauki, bezpieczeństwa i biznesu, m.in.:

Prof. Andrzej Dragan – o przyszłości AI i fizyce kwantowej.

Piotr Konieczny (Niebezpiecznik.pl) – o realnych zagrożeniach i cyberbezpieczeństwie.

Michał Sajdak (Sekurak.pl) – o tym, jak myślą i działają hakerzy.

Mateusz Kusznierewicz – o strategii i przywództwie pod ekstremalną presją.

Maja Gojtowska – o policzalnych kosztach błędów w komunikacji i onboardingu.

Wojciech Sobieraj - nierówna walka banków z Big Tech

Tomasz Osman - Prezes SAVICKI o transformacji roli lidera

Na ścieżkach merytorycznych pojawiają się także:

W strefie technologicznej (#IT1 & #IT2): Prawdziwy „dream team” polskiej inżynierii. Swoją wiedzą podzielą się m.in.: Wojciech Seliga (współzałożyciel Spartez/Atlassian), Jakub Kubryński (DevSkiller), Sławek Sobótka i Jakub Pilimon (Bottega IT Solutions), Jacek Milewski, Tomasz Ducin, Tomasz Turba oraz dr inż. Mateusz Tykierko.

W strefie #BIZNES i #WELLBEING: Eksperci od strategii, prawa i ludzkiego potencjału, m.in.: Bernard Gołko (hakowanie czasu), Agnieszka Ciećwierz (reskilling), Aneta Sieradzka (AI & Law), Bartosz Kowalski i Łukasz Wojewoda (standardy bezpieczeństwa i AI Act), oraz Tomasz Osman (Prezes SAVICKI) - o tym, dlaczego to mentalność lidera jest największą barierą w skalowaniu firmy.

...a także wielu innych wybitnych ekspertów i praktyków, którzy podczas ponad 40 wystąpień wypełnią agendę konkretnymi case studies i wiedzą, której nie znajdziesz nigdzie indziej.

Co jeszcze w programie?

Business Speed Dating: Moderowane sesje szybkich randek biznesowych.

Unplugged Meetup: Kameralne sesje Q&A z prelegentami „twarzą w twarz”.

Afterparty: Integracja środowiska w swobodnej atmosferze.

Kiedy: 17 czerwca 2026 r.

Gdzie: Centrum Spotkania Kultur (CSK), Lublin

Bilety: it-unplugged.com

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