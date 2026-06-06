Lublin ponownie opanowany przez tłumy głodne sztuki. Za nami jubileuszowa odsłona Nocy Kultury

Piotr Staszczuk
2026-06-06 21:22

Organizatorzy tegorocznej Nocy Kultury przygotowali ponad 200 bezpłatnych wydarzeń, od spektakli, po koncerty, wystawy, instalacje na warsztatach kończąc.

Lublin Noc Kultury 2026

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Autor: Piotr Staszczuk/ Archiwum prywatne

Impreza pod hasłem "Dobra Noc" odbyła się z 6 na 7 czerwca. Odwiedzający Stare Miasto mogli zobaczyć m.in. podwodny świat ryb, senne wizje, gigantycznego nietoperza Gacka, Zębozbiór czy Uroborosa. Muzycznie nie zabrakło Sceny Rapu w tym Bitwy o Perłę Nocy czy też Orkiestry Wielkich Bębnów.

To jest 20. Noc Kultury, a my wciąż przychodzimy i wciąż przychodzimy i wciąż przychodzimy. To jest chyba najlepsze podsumowanie - mówi jedna z uczestniczek tegorocznej odsłony.

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Lublin Noc Kultury 2026
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