Lublin ponownie opanowany przez tłumy głodne sztuki. Za nami jubileuszowa odsłona Nocy Kultury

Impreza pod hasłem "Dobra Noc" odbyła się z 6 na 7 czerwca. Odwiedzający Stare Miasto mogli zobaczyć m.in. podwodny świat ryb, senne wizje, gigantycznego nietoperza Gacka, Zębozbiór czy Uroborosa. Muzycznie nie zabrakło Sceny Rapu w tym Bitwy o Perłę Nocy czy też Orkiestry Wielkich Bębnów.

To jest 20. Noc Kultury, a my wciąż przychodzimy i wciąż przychodzimy i wciąż przychodzimy. To jest chyba najlepsze podsumowanie - mówi jedna z uczestniczek tegorocznej odsłony.

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