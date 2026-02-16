Lublin podnosi ceny biletów MPK. Miesięczny wzrośnie do 208 zł

Według nowego cennika, opłata za jednoprzejazdowy bilet normalny wzrośnie z obecnych 4,60 do 5,00 zł, a za ulgowy z 2,30 do 2,50 zł. O 40 gr podrożeje 15-minutowy bilet normalny (do 3,40 zł), a ulgowy o 20 gr (do 1,70 zł).

Z 4,00 zł do 4,60 zł zwiększy się cena 40-minutowego biletu normalnego, ulgowego zaś z 2,00 do 2,30 zł. Za 90-minutowy bilet normalny trzeba będzie zapłacić 5,20 (jest 4,80 zł), a za ulgowy 2,60 (jest 2,40 zł).

Cena biletu miesięcznego dla strefy 1 i 2 na wszystkie linie wzrośnie od lutego ze 188 zł do 208 zł. Bez zmian pozostaną ceny biletów turysty i rodzinnych.

Rzeczniczka ZDiTM Monika Fisz przekazała, że zmiana taryfikatora nie dotyczy posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej, którzy za bilet miesięczny normalny na wszystkie linie nadal zapłacą 96 zł. Fisz poinformowała, że wszystkie wycofane rodzaje i typy biletów czasowych, które nie zostały skasowane będzie można wymienić bez opłaty manipulacyjnej w punktach sprzedaży ZDiTM przy ul. Nałęczowskiej 14 lub na dworcu autobusowym przy ul. Dworcowej 2 do 15 maja.

Bilety okresowe, których termin upływa po 16 lutego - przekazała Fisz - pozostają ważne do końca czasu ich obowiązywania.

Z uwagi na ferie zimowe w województwie lubelskim ZDiTM w Lublinie wprowadzi zmiany w komunikacji miejskiej od 16 do 27 lutego. W dni powszednie będzie obowiązywał rozkład specjalny, który uwzględni zmniejszony popyt w okresie przerwy w nauce. Natomiast rozkład w soboty i niedziele pozostaje bez zmian.

Zmianę cen biletów przegłosowała w listopadzie większość radnych miejskich. ZDiTM argumentował, że ostatnia zmiana cen biletów autobusowych w Lublinie miała miejsce ponad trzy lata temu i związana była – podobnie jak w tym roku – z waloryzacją o wskaźnik inflacji.

Zastępca prezydenta Lublina Tomasz Fulara informował, że około 162 tys. osób korzysta dziennie z komunikacji miejskiej, co stanowi około połowy mieszkańców. Nowy cennik biletów dostępny jest na stronie zdtm.lublin.eu w zakładce „Cennik biletów”.