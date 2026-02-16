Lublin "mostem pomocy". Pojazd dla osób z niepełnosprawnościami trafi do Ukrainy

To kolejna inicjatywa realizowana w ramach trójstronnej współpracy Lublin–Münster–Winnica.

Pośredniczymy w przekazaniu zupełnie nowego, pięknego busa do miasta Winnicy, od miasta Münster. Dla nas jest to niezwykle istotne, bo przecież widzimy się nie po raz pierwszy, spotykamy się w naszych miastach, znamy swoje potrzeby, wiemy w jaki sposób możemy sobie wzajemnie pomagać. A to wydarzenie to naprawdę coś więcej niż słowa. To jest bardzo konkretna pomoc. Jesteśmy dzisiaj bardzo dumni z tego powodu, że ta współpraca tak nam się rozwija. Spotykamy się ze sobą na Ukrainie, spotykamy się ze sobą w Münster. Dziś spotkanie w Lublinie niezwykle miłe, to jest spotkanie przyjaciół - mówi Mariusz Banach zastępca prezydenta Lublina.

Za kilka dni będzie mijał 4 rok od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

To już czwarty rok trwa ta walka, walka o niepodległość, ale to jest ta wspólna walka. Wspólna walka o wspólne cele i wartości. Bardzo doceniamy, że nadal jesteście z nami, że wciąż szukamy i znajdujemy nowe rozwiązania, walczymy i pokazujemy tą współpracę, bo ona jest naprawdę dynamiczna. Miasto Lublin jest kluczowe dla nas we wsparciu Ukrainy i to właśnie inspiruje cały świat. Miasto Lublin, a także mieszkańcy Lublina - to wy jesteście naszymi ambasadorami na cały świat - mówi Oleh Kuts, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie.

Prócz samego busa do Winnicy jadą także dwa agregaty.

16