Lublin modernizuje stadion żużlowy. Ruszył przetarg

Nowy rozdział dla stadionu przy Zygmuntowskich

Postępowanie przetargowe ogłoszone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie robót budowlanych.

Jak podkreśla prezydent Lublina Krzysztof Żuk, stadion przy Al. Zygmuntowskich to obiekt z bogatą historią i niepowtarzalnym klimatem, dlatego jego modernizacja ma być naturalnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju. Inwestycja ma poprawić komfort zawodników i kibiców oraz otworzyć nowy etap funkcjonowania tego miejsca. Miasto dysponuje już dokumentacją dostosowaną do najnowszych wymagań dotyczących projektowania stadionów żużlowych, co wiązało się z koniecznością aktualizacji wcześniejszych założeń i przesunięciem terminów.

Lublin czekał, Dublina nie było

Większy stadion i nowe funkcje

Planowana przebudowa znacząco zmieni parametry obiektu. Stadion ma pomieścić 16,6 tys. widzów, czyli ponad dwa razy więcej niż obecnie. Powstanie nowy tor żużlowy, skrócony z 382 do 350 metrów, a strefa bezpieczeństwa zostanie powiększona do 4 metrów.

W projekcie przewidziano także zadaszenie trybun oraz nowoczesne zaplecze techniczne. Obiekt ma pełnić funkcję wielofunkcyjną – poza zawodami motorowymi możliwa będzie organizacja innych aktywności sportowych, takich jak wspinaczka, a także wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów, targów czy pokazów.

Istotną zmianą będzie także zagospodarowanie przestrzeni wewnątrz toru, gdzie zamiast dotychczasowego boiska powstanie utwardzona nawierzchnia o charakterze określonym na etapie projektu.

Zakres prac i harmonogram

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowych trybun wraz z sektorem gości, trybuny głównej z zapleczem dla zawodników, sędziów i mediów, a także loży VIP oraz pomieszczeń sanitarno-socjalnych. Powstanie również park maszyn, nowe strefy wejściowe od strony Al. Zygmuntowskich, punkty gastronomiczne oraz elementy małej architektury i nowe nasadzenia zieleni.

Modernizacji poddane zostaną systemy oświetlenia i nagłośnienia, a stadion zostanie wyposażony w instalacje odnawialnych źródeł energii. Podziemny parking ma pełnić także funkcję miejsca doraźnego schronienia.

Oferty w przetargu można składać do 6 maja. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 9 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, m.in. z PGE Ekstraligą i Polskim Związkiem Motorowym. Prace budowlane rozpoczną się po zakończeniu etapu projektowego, a ich finał planowany jest na 2028 rok.

Kryteria wyboru wykonawcy obejmują nie tylko cenę, ale także długość gwarancji oraz doświadczenie głównego projektanta. Warunkiem udziału w postępowaniu jest również obowiązkowa wizja lokalna na terenie inwestycji.

