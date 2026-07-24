Lublin bliżej przebudowy stadionu żużlowego. Miasto wyłoniło wykonawcę

Przebudowa obejmie budowę obiektu dla 16,6 tys. widzów. Powstanie nowy tor o długości 350 metrów, zadaszone trybuny oraz budynek trybuny głównej z zapleczem dla zawodników, sędziów i mediów. Stadion ma zostać wyposażony w instalacje odnawialnych źródeł energii, a parking podziemny będzie pełnił również funkcję miejsca doraźnego schronienia.

Przebudowa stadionu przy Al. Zygmuntowskich to jedna z najważniejszych inwestycji sportowych, jakie realizujemy w Lublinie. Rozpoczynamy kolejny etap tego zadania z jasno określonymi oczekiwaniami wobec wykonawcy. Liczymy na profesjonalne przygotowanie dokumentacji, sprawne prace projektowe i terminową realizację inwestycji. Chcemy, aby powstał nowoczesny stadion spełniający najwyższe standardy i gotowy do organizacji wydarzeń sportowych oraz kulturalnych o wysokiej randze, który będzie służył zawodnikom, kibicom oraz mieszkańcom Lublina - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Za budowę będzie odpowiedzialna firma TEXOM S.A., a wartość wybranej oferty wynosi 232,3 mln zł brutto.

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