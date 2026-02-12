Lublin będzie stolicą lotnictwa. Zbliża się CONNECT AVIATION 2026

Mistrzowie olimpijscy odwiedzili Lublin

- Będziemy rozmawiać o przyszłości transportu lotniczego. Przyjadą do Lublina, do województwa lubelskiego, żeby rozmawiać o przyszłości branży lotniczej, o przyszłości transportu lotniczego, o przyszłości połączeń. To wszystko powoduje, że Lublin, Lubelskie stanie się na kilka dni w centrum zainteresowania świata lotniczego. Co dalej z połączeniami? Co dalej z lotniskami? Co dalej z przemieszczaniem się pasażerów? Na to wszystko mam nadzieję odpowie ta światowa konferencja, bo pamiętajmy, że cały czas mamy rozwój, cały czas mamy progres i z roku na rok liczba pasażerów jest coraz większa – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

W programie wydarzenia znalazły się panele dyskusyjne, prezentacje eksperckie oraz spotkania biznesowe dotyczące m.in. rozwoju regionalnych portów lotniczych, innowacji w lotnictwie, czy roli lotnisk w rozwoju miast i regionów. Do Lublina przyjedzie ponad 800 decydentów z branży lotniczej z 75 linii lotniczych.

- Nie ukrywam, że pokładam w tym duże nadzieje, że to będzie miało wpływ na rozwój naszego portu lotniczego. W Polsce jeszcze nie było takiego wydarzenia, gdzie gościlibyśmy światowych przewoźników lotniczych, przedstawicieli lotnisk z całego świata, agencji turystycznych. To jest bardzo istotna i pro rozwojowa inicjatywa. Lubelszczyzna ma ogromny potencjał wielopłaszczyznowy, kulturowy, historyczny, biznesowy. To może stanowić podwaliny pod rozwój regionu, w tym portu. My ze swojej strony widzimy ogromną szansę dla rozwoju naszego portu po tej konferencji będziemy się tutaj spotykali z liniami lotniczymi, będziemy prowadzili rozmowy. Mamy plany na rozwój średnio i długoterminowy tego lotniska, a organizacja tej konferencji tutaj w Lublinie to pokazuje, że to lotnisko jest potrzebne i że będzie miało ono określony wpływ na rozwój regionu – mówi Dariusz Krzowski, prezes Portu Lotniczego Lublin.

CONNECT AVIATION odbędzie się w dniach 17-19 lutego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Trójkąt turystyczny w woj. lubelskim