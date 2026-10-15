Lubelszczyzna łączy siły w walce z depresją u młodzieży

Depresja to choroba cywilizacyjna XXI wieku, na którą co roku cierpi około 40 mln ludzi w Europie. W Polsce to aż 1,5 mln osób w tym 300 tys. dzieci i młodzieży.

Dziś województwo lubelskie stało się 6 oficjalnym członkiem ogólnopolskiej kampanii społecznej Regiony przeciw depresji prowadzonej od 2022 roku przez Komisję Europejską i Alians Przeciw Depresji. Jej celem jest szerzenie informacji na temat europejskich dobrych praktykach w zakresie tworzenia lokalnych sieci osób, instytucji i organizacji, które dzięki synergii działań skutecznie wspierają osoby doświadczające depresji oraz pomagają zapobiegać zachowaniom samobójczym.

Głównym punktem konferencji było podpisanie deklaracji „Lubelskie przeciw depresji” przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz 24 samorządowców, w tym prezydentów Lublina, Chełma, Białej Podlaskiej i Zamościa oraz 20 starostów. Sygnatariusze zobowiązali się do szerzenia wiedzy o chorobie, szybszego jej rozpoznawania i leczenia oraz wdrażania sprawdzonych rozwiązań Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia.

Jak podkreślają eksperci, problem jest niezwykle złożony.

Depresja to nie jest tylko problemem medycznym. To problem społeczny, ekonomiczny, czasami bywa nawet problemem politycznym. Dlatego Komisja Europejska podjęła taką inicjatywę, w ramach której zachęca do koordynowania działań. Zarówno placówek medycznych, jak i placówek opieki psychologicznej, placówek opieki środowiskowej i samorządów. Te działania przeciwko depresji odbywają się w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nasza inicjatywa służy między innymi temu, żeby się tymi różnymi praktykami wymieniać, uczyć się, jak najskuteczniej leczyć depresję, żeby w jak największym stopniu redukować jej konsekwencje, zarówno dla pacjentów, jak i dla otoczenia - tłumaczył Piotr Wolski, szef sekcji prasowej w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

O randze problemu w regionie mówiła również dr n. med. Katarzyna Smyk, Dyrektorka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce:

Lubelszczyzna jest tutaj strategicznie ważna. Jesteście Państwo pod presją wynikającą m.in. z wojny i agresji Rosji na Ukrainę. Musimy budować odporność społeczną i psychiczną - podkreślała.

Potrzeba natychmiastowych działań jest ogromna. Z oficjalnych danych NFZ i GUS wynika, że w województwie lubelskim aż 2,8% populacji ma zdiagnozowaną depresję, co stanowi najwyższy wynik w kraju obok województwa kujawsko-pomorskiego.

Kryzysy psychiczne dotykają około 20% populacji dziecięco-młodzieżowej. Aktualnie widać to w zwiększonej ilości hospitalizacji, w naszym oddziale stacjonarnym, gdzie dysponując 40 łóżkami, ostatni miesiąc to jest 60 dzieci, które potrzebują pomocy w zasadzie codziennie. Okres jesienny jest trudnym okresem dla dzieci, gdzie obserwujemy zwiększoną ilość potrzeb, zarówno w kontekście hospitalizacji, jak i w poradniach zdrowia psychicznego. U dzieci najczęściej depresja ma maskę agresji i zwykle taka nagła zmiana zachowania, nawet w tym kontekście, że ono jest bardziej pobudzone, czy trudniej z nim wytrzymać, może świadczyć o tym, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego i wymaga interwencji i pomocy – alarmowała dr n. med. Marta Pakuła-Landman, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

Odpowiedzią na te wyzwania jest rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Łączna wartość projektów realizowanych w regionie wynosi ponad 101 mln zł, z czego ponad 84 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Inwestycje objęły m.in. budowę nowej siedziby w Lublinie, uruchomienie całodobowej infolinii oraz modernizację i przebudowę placówek w Chełmie, Radecznicy, Suchowoli i Cholewiance. Z nowoczesnej infrastruktury ma rocznie korzystać nawet 12,5 tysiąca młodych pacjentów.