Według prognoz WUP — populacja województwa lubelskiego skurczy się o około 10%, a liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie aż o 13%. Według wniosków ekspertów, oznacza to m.in. głęboką lukę pokoleniową i narastający brak kandydatów do pracy. Sytuację komplikuje zróżnicowanie regionalne – podczas gdy w Lublinie czy Łukowie bezrobocie jest niskie, na wschodzie regionu sięga ono nawet 16%.

Dwa zjawiska, na które chciałbym zwrócić uwagę, to demografia oraz automatyzacja i sztuczna inteligencja, która mocno nas formatuje ku przyszłości. Może nie znikną całe zawody, ale na pewno rola człowieka zmieni się w tych procesach, w związku z czym musimy przygotować ludzi mentalnie do nadchodzących zmian. Kluczowy staje się lifelong learning – otwartość na naukę nowych specjalizacji i oduczenie się dawnych nawyków, aby odnaleźć się tam, gdzie są największe potrzeby rynku — mówi Tomasz Pitucha dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ponadto w naszym regionie można zauważyć niedopasowanie kształcenia – szkoły produkują nadwyżki techników informatyków czy ekonomistów, podczas gdy brakuje kierowców, operatorów maszyn, lekarzy oraz psychologów.

Wydaje się, że rok 2040 to odległa przyszłość, ale musimy się na nią przygotowywać już teraz. Wyzwania demograficzne i starzenie się społeczeństwa oznaczają, że pojawi się luka pokoleniowa i problem ze znalezieniem kandydatów do pracy. Jednocześnie w niektórych branżach, takich jak ochrona zdrowia i usługi opiekuńcze, zapotrzebowanie na pracowników będzie dynamicznie rosło — podkreśla Piotr Krzesiński, naczelnik Wydziału Badań i Analiz w WUP w Lublinie.

Konferencja „Lubelski rynek pracy 2040. Kompetencje – biznes – gospodarka” w ramach, której przedstawione zostały wyniki badań organizował Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

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