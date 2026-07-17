Jakie zmiany w rekrutacji odnotowały lubelskie uczelnie?

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zanotował imponujący wzrost liczby rejestracji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, osiągając wynik o 28 procent wyższy niż w zeszłym roku. Z 22,5 tysiąca zgłoszeń, ponad 1,4 tysiąca pochodziło od obcokrajowców. Wśród kierunków największym zainteresowaniem cieszyła się kryminalistyka, gdzie o jedno miejsce walczyło aż 15 osób. Psychologia i lingwistyka również przyciągały wielu chętnych, z odpowiednio 13 i 12 osobami na jedno miejsce.

„Bardzo dobrze przyjęte zostały również tegoroczne nowości. O jedno miejsce na kierunkach biologia sportu oraz sztuczna inteligencja w mediach ubiega się średnio sześć osób” – podała uczelnia.

Które kierunki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim były najbardziej oblegane?

Katolicki Uniwersytet Lubelski odnotował 32-procentowy wzrost liczby kandydatów w porównaniu do ubiegłego roku, przyciągając ponad 10 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce rywalizowało 20 osób. Pielęgniarstwo i psychologia również były popularne, z odpowiednio 18 i 10 osobami na miejsce. Uczelnia zwróciła uwagę na zmianę preferencji kandydatów, którzy coraz częściej wybierają inne kierunki.

„Dla przykładu, w 2025 r. pedagogikę specjalną chciały studiować 74 osoby, w tym - 153. Pielęgniarstwo zwiększyło liczbę chętnych z 349 na 721. Na uwagę zasługuje również popularność biotechnologii – tu ilość kandydatów z 58 zmieniła się na 109” – wyjaśniono w komunikacie.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z rekordową liczbą zgłoszeń

Uniwersytet Medyczny w Lublinie osiągnął najwyższy wynik rekrutacji w swojej historii, przyjmując 16,4 tysiąca zgłoszeń na studia stacjonarne. To aż 67 procent więcej niż rok wcześniej. Najwięcej aplikacji wpłynęło na kierunek lekarski, gdzie zarejestrowano 4789 zgłoszeń na 330 miejsc. Stomatologia była najbardziej oblegana, z 22 osobami na jedno miejsce, a elektroradiologia i medycyna przyciągnęły odpowiednio 16 i 13 osób na miejsce.

„Na pielęgniarstwo zarejestrowano ponad dwukrotnie więcej zgłoszeń niż przed rokiem. Znaczące wzrosty odnotowały również m.in. analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, ratownictwo medyczne i biomedycyna” – podano w komunikacie.

Jakie kierunki przyciągnęły najwięcej kandydatów na innych uczelniach?

Politechnika Lubelska również zauważyła wzrost zainteresowania studiami, przyciągając ponad 6 tysięcy maturzystów, co stanowi wzrost o 17 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Najpopularniejsze kierunki to energetyka, finanse i rachunkowość oraz cyberbezpieczeństwo, gdzie o jedno miejsce ubiegało się blisko 6 osób. Na Uniwersytecie Przyrodniczym liczba kandydatów wzrosła o 10 procent, osiągając około 7,4 tysiąca rejestracji. Weterynaria przyciągnęła 11 osób na jedno miejsce, a analityka weterynaryjna i kryminalistyka w biogospodarce cieszyły się zainteresowaniem odpowiednio 6 i 5 osób na miejsce.

Źródło PAP.