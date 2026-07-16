To imię nosi 411 mężczyzn w Polsce. RJP odradza jego nadawanie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-16 19:10

Poznajcie imię, które nosi w Polsce zaledwie 411 mężczyzn, a mimo to od lat wywołuje dyskusje wśród językoznawców. Wszystko przez jego nietypową pisownię, która – zdaniem Rady Języka Polskiego – nie jest zgodna z zasadami polskiej ortografii.

Mężczyzna w czapce z daszkiem i okularach na tle parku. O kontrowersjach wokół imienia Xawery czytaj w Eska Lublin.
Autor: Pexels.com

W Polsce rodzice mają dziś do wyboru tysiące imion – od tych od pokoleń obecnych w kalendarzu, po rzadkie i inspirowane zagranicznymi odpowiednikami. Choć przepisy pozostawiają dużą swobodę w wyborze, niektóre imiona lub ich formy wciąż budzą wątpliwości językoznawców. Jednym z przykładów jest imię, którego nietypowa pisownia od lat znajduje się w centrum dyskusji - Xawery.

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RJP odradza jego nadawanie. Dlaczego Xawery budzi kontrowersje?

Choć brzmi oryginalnie i coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, imię Xawery nadal należy do rzadkości. Według dostępnych danych w Polsce nosi je 411 mężczyzn, co sprawia, że znajduje się daleko od czołówki najpopularniejszych imion. Mimo swojej historii i szlachetnego pochodzenia, wokół jego pisowni od lat toczy się dyskusja językoznawców.

Dlaczego Rada Języka Polskiego odradza nadawanie tego imienia?

Przy wyborze imienia dla dziecka urzędy zwracają uwagę m.in. na to, aby było ono zgodne z regułami języka polskiego oraz jednoznacznie wskazywało płeć dziecka. Zaleca się także unikanie pisowni archaicznej lub obcej polskiej tradycji językowej. W przypadku imion zawierających literę „x” RJP rekomenduje stosowanie polskiego zapisu z użyciem „ks” – dlatego za właściwszą formę uznaje Ksawerego, a nie Xawerego.

Oczywiście, mimo opinii językoznawców imię Xawery nie jest w Polsce zakazane. Rekomendacje Rady Języka Polskiego mają charakter doradczy i wskazują jedynie, jakie formy najlepiej odpowiadają zasadom polskiej ortografii.

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Skąd pochodzi imię Xawery?

Imię Xawery wywodzi się od hiszpańskiego nazwiska Javier, które z kolei pochodzi od nazwy miejscowości w Kraju Basków. Do Polski trafiło za sprawą kultu św. Franciszka Ksawerego – jednego z najbardziej znanych misjonarzy kościoła katolickiego. Znaczenie imienia wiąże się z baskijskim słowem oznaczającym nowy dom.

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