Księża mają czas wolny. Znany duchowny pokazał, jak go spędza

Czy księża mają czas wolny?

Osoby zatrudnione na etacie lub prowadzące własne firmy cenią sobie chwile wytchnienia od pracy, kiedy mogą zająć się swoim hobby, pojechać na wycieczkę czy pobyć z bliskimi. Podobne prawo do odpoczynku przysługuje duchownym, co może być dla wielu osób zaskoczeniem. Kapłani po zakończeniu swoich duszpasterskich zajęć również potrzebują chwili oddechu, aby zregenerować siły i zająć się czymś niezwiązanym z życiem parafii.

Co robią księża w wolnym czasie?

Przekonanie, że zadania księdza kończą się na odprawianiu niedzielnych nabożeństw, jest bardzo dalekie od prawdy. Mając wiele innych duszpasterskich zobowiązań, kapłani korzystają z wolnych chwil, aby rozwijać własne pasje. Popularny na TikToku ksiądz Sebastian Picur wyjaśnił, jak wygląda to w jego przypadku. Znany z sieci duchowny zdradził, że uwielbia aktywność fizyczną, w tym narty i piłkę nożną, ale nie stroni też od spokojniejszych rozrywek, takich jak czytanie, oglądanie telewizji czy po prostu wyjście ze znajomymi na pizzę.

Czy ksiądz ma urlop?

Kwestia czasu wolnego kapłanów nieuchronnie prowadzi do pytania o ich wakacje. Jak się okazuje, duchowni mogą wyjeżdżać na urlopy, które najczęściej planują w miesiącach letnich, jednak zasady ich przyznawania różnią się od standardowych praw pracowniczych. Z uwagi na to, że księża nie podlegają przepisom Kodeksu pracy, nie dotyczy ich sztywna pula 20 czy 26 dni wolnego w roku. Wymiar i termin ich odpoczynku ustalają normy prawa kanonicznego oraz przełożeni, tacy jak proboszcz czy biskup, przy czym nawet na wakacjach wielu z nich nadal służy wsparciem w sprawowaniu sakramentów, jeśli zajdzie taka potrzeba.