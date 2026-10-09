Lubelskie placówki łączą siły w walce z rakiem. Pomogą im nowoczesne technologie i rewolucyjne terapie

W Auli Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (COZL) odbyła się konferencja pod hasłem: „Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej łączy. Od nauki do praktyki w nowoczesnej onkologii i hematologii”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli i ekspertów z COZL, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Wśród gości znaleźli się m.in. dyrektor COZL Piotr Matej, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

Integracja środowiska dla dobra pacjenta

Jak podkreślają organizatorzy i eksperci, główną ideą integracji lubelskiego środowiska medycznego i naukowego jest wypracowanie spójnych ścieżek diagnostyki i leczenia, co pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na pomoc i ułatwi szybki dostęp do najnowocześniejszych terapii.

Celem tej współpracy jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania wszystkich jednostek w infrastrukturze makroregionu, co ma się przełożyć na lepsze warunki, szybszą ocenę i szybsze leczenie naszych pacjentów. To połączenie wiedzy naukowej, praktyki klinicznej i nowoczesnych technologii ma być spójnie monitorowane. Chcemy wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, aby zaoferować pacjentowi optymalną ścieżkę leczenia – zaznacza dr n. med. Wojciech Legieć, kierujący Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku COZL.

Dodał również, że choć leczenie nowotworów wiąże się często z przestrzeganiem określonych procedur i kolejkami, kluczowa jest selekcja chorób o dynamicznym przebiegu. Pacjenci zmagający się np. z białaczką czy agresywnymi chłoniakami trafiają pod opiekę lekarską natychmiast, bez względu na listy oczekujących.

Sztuczna inteligencja w służbie medycyny

Program konferencji podzielono na trzy główne bloki tematyczne, obejmujące przełomy w hematologii, nowotwory lite oraz nowinki technologiczne w medycynie. Poruszono zagadnienia terapii CAR-T w szpiczaku plazmocytowym, leczenia inhibitorami dopełniacza, nowatorskich zabiegów rekonstrukcji piersi, czy nowoczesnej immunoterapii czerniaka.

Ciekawym punktem konferencji był również temat projektowania leków za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, przedstawiony przez dr. hab. Macieja Masłyka, prof. KUL z Wydziału Medycznego.

Rozwój sztucznej inteligencji jest dzisiaj niezwykle dynamiczny. Kiedy zastosujemy te algorytmy jako narzędzie wspomagające, jesteśmy w stanie znacząco skrócić ścieżkę dochodzenia do nowych leków, a także zmniejszyć koszty, czas i energię – wyjaśnia prof. Maciej Masłyk.

Zapytany o to, czy sztuczna inteligencja zastąpi ludzi w procesie tworzenia leków, ekspert uspokaja:

Nadal konieczny jest nadzór ekspertów na każdym etapie. AI pomaga obecnie głównie na wczesnych etapach projektowania cząsteczek. Jeśli dokładnie poznamy molekularny mechanizm danej choroby, to z pomocą algorytmów możemy precyzyjnie projektować odpowiednie leki.

Uczestnicy konferencji dyskutowali również o wykorzystaniu robotyki w chirurgii onkologicznej oraz wyzwaniach związanych z podnoszeniem jakości życia pacjentów w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Dla nas najważniejsze jest to, żeby pacjent czuł się zdrowo. Nawet jeżeli ma jeszcze resztkę choroby, my ją monitorujemy i pilnujemy. A pacjent może wrócić do pracy, może mieć swoje hobby, może wyjeżdżać, może się spotykać, czyli może normalnie żyć. I to jest cel: jakość życia pacjenta w tych nowoczesnych terapiach – mówił dr n. med. Wojciech Legieć.

Lubelskie Forum Kliniczno-Naukowe COZL ma stać się stałą platformą wymiany doświadczeń, łączącą potencjał dydaktyczno-naukowy uczelni wyższych z praktyką szpitalną w całym regionie lubelskim.

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