Lubelskie inwestycje drogowe na wykończeniu. Są kolejne etapy dla S12 i S17

Arkadiusz Więsek
2026-03-04 10:18

Wojewoda lubelski wydał decyzję ZRiD dla budowy 10 km drogi S12 na odcinku Piaski-Pełczyn. Wiosną ruszą tam pierwsze prace ziemne, a rzeczoznawcy rozpoczną wycenę nieruchomości przejętych pod inwestycję w celu wypłaty odszkodowań. Jednocześnie otwarto oferty na 9 km trasy S17 między Łopiennikiem, a Krasnymstawem.

Nowa trasa S17 coraz bliżej. Jest kolejny przetarg

Autor: GDDKiA Lublin/ Materiały prasowe

Budowę 75 km fragmentu trasy S12 podzielono na cztery odcinki. Trwa już budowa obwodnicy Chełma, a GDDKiA spodziewa się kolejnych decyzji ZRiD jeszcze w tym roku.

Dla odcinków Dorochucza-Chełm oraz Chełm Dorohocza jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji z ZRiD. Natomiast dla odcinka około 5 km w rejonie Dorochuczy, gdzie stwierdzono występowanie pod ziemią odpadów przemysłowych. Jesteśmy na etapie wyboru wariantu przebiegu tego fragmentu trasy - mówi Łukasz Minkiewicz rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

O kontrakt na budowę 9 km trasy S17 między Łopiennikiem a Krasnymstawem walczy 12 firm.

Teraz wszystkie te oferty będą analizowane i oceniane. Kryterium oceny stanowić będzie cena, przedłużenie okresu gwarancji na obiekty mostowe. oraz ekrany akustyczne, a także wykorzystanie destruktu asfaltowego na placu budowy. Na tej podstawie wyłonimy najkorzystniejszą ofertę. Jeśli od wyboru nie wpłynie odwołanie, dokumentacja przetargowa zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej prezesa urzędu zamówień publicznych i po jej zakończeniu będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą. Planujemy, że stanie się to w tym roku - dodaje Minkiewicz.

Trasa długości ponad 9 km przebiegać będzie nowym śladem przez gminę Łopiennik Górny oraz Krasnystaw. W ramach tej inwestycji mają powstać m.in. mosty, wiadukty i przejścia dla średnich i dużych zwierząt.

