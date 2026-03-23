Lubelskie chmiele podbiją świat? Region jest liderem w krajowej produkcji

Władze regionu podpisały porozumienie ze Stowarzyszeniem Polskich Plantatorów Chmielu w Wilkowie.

Będziemy budować brand marki "Lubelskie Chmiele", aby pokazać, że nasz chmiel jest najlepszy na świecie. Nasz region ma świetne gleby, ma świetny mikroklimat, gdzie szyszki chmielowe są produkowane naprawdę w optymalnych warunkach i są bardzo dobrej jakości. Może to być towar eksportowy na cały świat od Chin po Stany Zjednoczone - mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Polska jest już trzecim producentem chmielu w Europie i piątym na świecie.

Lubelskie Chmiele to lista odmian, które chcemy promować na terenie naszego kraju i świata, które niegdyś zostały, delikatnie rzecz mówiąc, zapomniane i troszkę zmarginalizowane. Ten trend już jest odwracany, ponieważ mamy swoje 5 minut w świecie i w różnych rejonach świata zaczyna się z powrotem poszukiwać polskich, zwłaszcza aromatycznych odmian chmielu - podkreśla Mariusz Śmich przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Chmielu.

W ramach spotkania przekazany został również wniosek o wpisanie lubelskich chmieli na Ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Obecnie nasze województwo ma 286 takich produktów.

