271 mln złotych na lubelskie drogi. Pieniądze zostaną przeznaczone na 218 km dróg

W ramach tegorocznej edycji do zrealizowania wytypowano 27 zadań powiatowych i 125 zadań gminnych.

Udało się wywalczyć większą kwotę niż pierwotnie zakładano, bo przypomnę, że miało to być 258 milionów złotych, a finalnie trafi prawie 271 milionów złotych do województwa lubelskiego. To drugie województwo po mazowieckim z najwyższą kwotą wsparcia. To bardzo ważne, dlatego że to w sumie ulubione narzędzie lubelskich samorządowców, którym mogą rewitalizować infrastrukturę drogową. To zwiększenie dostępności komunikacyjnej, to zwiększanie dostępności do usług publicznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej. i przede wszystkim podniesienie poziomu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców - mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Z inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg skorzystają m.in. powiaty lubelski i krasnostawski z projektami o wartości około 32 milionów złotych.

Ofensywa drogowa na Lubelszczyźnie trwa. Widać to po środkach finansowych i szczególnie po ilości otwartych odcinków dróg szybkiego ruchu. Mamy sporo pieniędzy, które dzielimy jako Urząd i to są różne projekty od tych małych, tak jak gminy przygraniczne, gdzie te zadania są małe po kilkaset tysięcy złotych, po duże projekty ponad 30 milionowe. Cieszymy się z tego bardzo. Nigdy takich pieniędzy nie było na Lubelszczyźnie. To wymaga od nas dużego zaangażowania i pracy, ale dostrzegana jest Lubelszczyzna przez ten rząd. Absolutnie to widać i za dwa lata Lubelszczyzna, jeżeli chodzi o stan dróg, będzie wyglądała całkowicie inaczej. Będziemy mieli świetną infrastrukturę drogową, zarówno dróg szybkiego ruchu, jak i dróg powiatowych i gminnych. Ciągle inwestycje drogowe są w dużym zainteresowaniu samorządów i cieszymy się, że możemy na to odpowiedzieć - podkreśla wicewojewoda Andrzej Maj.

W sumie, te środki pozwolą na budowę, przebudowę lub remont 218 km dróg: 109 km powiatowych i 109 km gminnych.

Liderem jeżeli chodzi o wielkość inwestycji są dwa powiaty: powiat krasnostawski i powiat lubelski, które mają inwestycje rzędu około 32 milionów złotych. I podobną inwestycję, bardzo dużą również ma w zadaniach gminnych miasto Międzyrzec Podlaski. Także jest tutaj różnorodność w zależności od potrzeb, każdy składa wnioski, bo to zależy od uwarunkowań danej jednostki samorządowej - mówi Michał Zdun dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

