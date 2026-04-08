Lubelscy uczniowie podjęli wyzwanie. Zmierzyli się w konkursie cybernetycznym

W ramach finału konkursu „CyberChallenge - podejmij wyzwanie” uczestnicy musieli wykazać się biegłością w obsłudze systemu z szyfrowaniem, socjotechnikami, bezpieczeństwem w sieci, łamaniu haseł oraz odnajdywaniu ukrytych danych.

Ostatnie lata, to jest bardzo dynamiczny rozwój technologii i informatyki, a co za tym idzie również różnego rodzaju cyberzagrożeń. Te cyberzagrożenia cały czas ewoluują. Z roku na rok powstaje coś nowego. Ciężko mówić tutaj o jakimś zamkniętym katalogu. Nasza praca to jest tak naprawdę ciągłe uczenie się, ciągłe zdobywanie wiedzy, umiejętności, tak aby być krok przed przestępcami. Dlatego niezwykle istotne w zwalczaniu cyberprzestępczości są również działania profilaktyczne. Między innymi dlatego ta inicjatywa po to, żeby wpajać już od najmłodszych lat tym uczniom jak ważne jest zachowywanie podstawowych zasad, podstawowej higieny w korzystaniu z nowoczesnych technologii - podkreśla nadkomisarz Emil Hać z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Chociaż nikomu nie udało się zdobyć maksymalnej liczby punktów, to poziom był wysoki.

Zadań było pięć, ale w nich było wiele podpunktów od bardzo prostych, od typu znajdź plik, wyszukaj odpowiedni plik, czy łamanie haseł i tym podobne rzeczy. Zagadnień było całkiem sporo. Do tego każde zadanie ocenialiśmy osobno i jeszcze liczyliśmy czas - mówi dr inż. Michał Charlak z Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Pierwsze miejsce zajął Daniel Batyra uczeń Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Konkurs organizowali funkcjonariusze lubelskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Politechnika Lubelska.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Pierwsze trojaczki w 2026 roku w Lublinie

