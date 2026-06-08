Lubelscy studenci stworzyli system powiadomień. Z projektu może skorzystać MPWiK

Projekt studentów Politechniki Lubelskiej Rafała Zaborka, Jakuba Zatorskiego i Mateusza Dudy zajął drugie miejsce na uczelnianym Festiwalu Biznesu.

To głównie wynikało z chęci sprawdzenia się, ponieważ jesteśmy na trzecim roku, więc powoli wypadałoby już przygotowywać się do wejścia na ścieżkę zawodową. Taki projekt na pewno pomógłby nam w późniejszej pracy. Myślę, że dzięki temu, mamy teraz szansę poznać wielu ludzi oraz pokazać, że faktycznie ten system, który stworzyliśmy jest rozwiązaniem, które można później w jakiś sposób rozwijać - tłumaczy Rafał Zaborek.

Alerty w formie smsa lub maila będą trafiały bezpośrednio do osób mieszkających pod konkretnym adresem, a nie jedynie na danej ulicy czy w dzielnicy.

To już są naprawdę ostatnie szlify. Teraz dbamy o kwestie bezpieczeństwa naszej strony, żeby tam nie doszło do żadnego wycieku danych mieszkańców, którzy zarejestrują się w naszym systemie. Chcemy żeby było wszystko spójne i dopięte na ostatni guzik - mówi Jakub Zatorski.

System można rozbudować o kolejne opcje powiadomień o których już myślą twórcy w kontekście miejskiego hubu.

Architektura systemu jest sporządzona w taki sposób, żeby w przyszłości dało się zintegrować w zasadzie każde powiadomienie, jakie można wysłać SMS-em albo emailem. Jeżeli byłaby taka możliwość, jeżeli udałoby nam się zdobyć takie współprace, chcielibyśmy rozwinąć nasz projekt o wszystkie inne spółki miejskie i o inne regiony - zaznacza Mateusz Duda.

Twórcy systemu są studentami jednego z najnowszych kierunków Politechniki - sztuczna inteligencja w biznesie.

Mamy świetnych studentów i wykorzystujemy ich potencjał właśnie w ten sposób, że dajemy im szansę. To jest bardzo ważne, żeby te różne możliwości potrafić wykorzystać. Tu mamy przykład zespołu, który wykorzystał je na 200%. Dlaczego na 200%? Bo jest szansa, żeby to jeszcze przenieść na na inne usługi takie jak, LPEC, remonty i budowy dróg. To jest fenomenalne narzędzie i myślę, że Lublin na pewno to wdroży - podkreśla doktor Jakub Bis, prodziekan do spraw kontaktu z otoczeniem społeczno-gospodarczym z Wydziału Zarządzania PL.

Lubelski MPWiK jest zainteresowany współpracą i wdrożeniem takiego systemu.

Doceniamy dojrzałość projektu i podejście zespołu. Studenci pod opieką pana prodziekana Jakuba Bisa i też we współpracy z szefem naszego działu IT Piotrem Jęczeniem stworzyli właściwie gotowy produkt do wdrożenia, gotową aplikację, która jest bardzo przydatna dla mieszkańców, ale też jest potencjałem rozwojowym i może być replikowana dla innych podmiotów. Jesteśmy po wstępnych rozmowach i jak najbardziej dostrzegamy potrzebę wdrożenia tego rozwiązania. Bardzo nam zależy, żeby to przekuć na konkretne działania i konkretne wdrożenie do zastosowania praktycznego - zapowiada Artur Szymczyk prezes lubelskiego zarządu MPWiK.

System mógłby zostać rozbudowany w dodatkowe informacje dla mieszkańców np. o awariach: od prądu i ciepła, po utrudnienia drogowe.

Całej rozmowy możecie posłuchać niżej.

System powiadomień- mówią twórcy Rafał Zaborek, Jakub Zatorski i Mateusz Duda, dziekan Jakub Bis i prezes Artur Szymczyk

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