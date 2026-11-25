Szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Strzeleckie i Grupę Schron łączą teorię z ćwiczeniami symulacyjnymi. Kadry placówek oświatowych wzięły udział w dodatkowym szkoleniu w warunkach zagrożenia.

Przede wszystkim liczy się opanowanie emocji oraz wypracowanie w sobie umiejętności pracy pod silną presją. Kluczowa jest umiejętność podejmowania wiążących decyzji oraz ich skutecznego egzekwowania. Nie będą to zawsze decyzje idealne, ale musimy umieć działać adekwatnie w danej sytuacji – mówi Piotr Chołyk, instruktor P9 Combat i były dowódca policyjnych kontrterrorystów w Lublinie.

Program szkolenia objął m.in. zasady postępowania w przypadku ładunków wybuchowych i „aktywnego strzelca”.

Najważniejsza sprawa w przypadku zagrożeń materiałami wybuchowymi to zdrowy rozsądek. Kluczowe jest słuchanie poleceń administratora, unikanie bezpośredniego kontaktu z niebezpiecznym urządzeniem oraz umiejętność sprawnej ewakuacji – podkreśla Marek Szewiński ekspert z Grupy Schron.

Dla dyrektorów udział w ćwiczeniach to okazja do weryfikowania procedur i eliminowania błędów.

My musimy zadbać o dzieci, więc dla nas to są kluczowe kwestie. Te procedury stale aktualizujemy i weryfikujemy, bo podczas takich działań widzimy, gdzie popełniamy błędy i co możemy jeszcze poprawić – mówi Małgorzata Bielak, dyrektor Przedszkola nr 36 w Lublinie.

Kolejne szkolenie zaplanowano 26.11, też w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Magnoliowej.

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