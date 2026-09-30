Liczba uchodźców z Ukrainy maleje. Polska straciła pozycję lidera

Wojna w Ukrainie od ponad czterech lat wpływa nie tylko na sytuację militarną i gospodarczą za naszą wschodnią granicą, ale przede wszystkim na życie milionów ludzi. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji 24 lutego 2022 r. wielu mieszkańców Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i szukania bezpieczeństwa poza granicami kraju. Polska od pierwszych dni wojny stała się jednym z najważniejszych miejsc schronienia dla uciekających przed działaniami zbrojnymi. Choć liczba Ukraińców przebywających w naszym kraju jest bardzo duża, okazuje się, że obecnie nie jest ich tutaj najwięcej.

Spadek liczby obywateli Ukrainy w Polsce

Pod koniec czerwca 2026 r. w Polsce z ochrony czasowej korzystało 961 170 osób. W ciągu miesiąca ich liczba zmniejszyła się o 6335, czyli o 0,7 proc. Był to największy miesięczny spadek odnotowany wśród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Dla porównania, w tym samym czasie liczba osób objętych ochroną czasową zwiększyła się w 24 z 27 państw UE. W Niemczech przybyło 2960 osób, w Czechach 3835, a we Włoszech 4115.

Obywatele Ukrainy wybierają Niemcy zamiast Polski

Obserwowane tendencje spadkowe nie zmieniają faktu, że nasz kraj wciąż stanowi kluczowy punkt docelowy dla ofiar rosyjskiej agresji militarnej. Europejskie zestawienia czerwcowe pokazują wyraźnie, że tylko terytorium Niemiec zgromadziło większą społeczność ukraińską na poziomie 1 286 230 osób, podczas gdy w Polsce przebywa wciąż 961 170 obywateli Ukrainy.

Gdzie uchodźcy z Ukrainy szukają pracy i mieszkań w Polsce?

Ukraińcy poszukujący schronienia najchętniej kierują się w stronę dużych aglomeracji miejskich oraz pobliskich gmin. Takie ośrodki gwarantują znacznie większe możliwości szybkiego podjęcia zatrudnienia, ułatwiają wynajem odpowiedniego lokum i dają łatwiejszy dostęp do placówek edukacyjnych dla najmłodszych, więc nic dziwnego, że właśnie w takich lokalizacjach jest ich najwięcej.

Podsumowanie kluczowych informacji o wojnie w Ukrainie:

24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę.

Obecne działania zbrojne stanowią bezpośrednią eskalację napięć z 2014 roku, kiedy doszło do aneksji Półwyspu Krymskiego i pierwszych starć na terenie Donbasu.

i pierwszych starć na terenie Donbasu. Początkowa faza konfliktu zmusiła miliony obywateli do gwałtownej ucieczki i szukania bezpiecznych przystani poza granicami własnego państwa.

Struktury unijne wdrożyły specjalne mechanizmy ochronne, które gwarantują uchodźcom legalne przebywanie, możliwość zarobkowania oraz korzystanie z opieki medycznej.

Działania wojenne nie słabną, a codzienność ludności jest ściśle uzależniona od dynamicznie zmieniającej sytuacji na froncie.