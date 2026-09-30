RCB z kolejnym ostrzeżeniem. "Sytuacja jest monitorowana"

W środę, 30 września, tuż po godzinie 9.00, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu kolejnego alertu do mieszkańców województwa lubelskiego.
UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów – brzmi komunikat.
To drugi taki komunikat przekazany tego dnia na tym terenie. Wcześniej, po godzinie 6.00, podobne powiadomienia trafiły do osób w województwach lubelskim oraz podkarpackim. Zostały one odwołane przed godziną 8.00.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało oświadczenie o powrocie wojskowych maszyn w polską przestrzeń powietrzną.
Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.