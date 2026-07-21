Niezwykłe zaćmienie Słońca już niedługo. Dzień zamieni się w półmrok

Na czym polega zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca występuje w momencie, gdy Księżyc znajdzie się w jednej linii między naszą planetą a gwiazdą, stopniowo zasłaniając jej światło. Biorąc pod uwagę ułożenie tych ciał niebieskich, wyróżnia się zaćmienia częściowe, całkowite oraz obrączkowe. Największe wrażenie robi zawsze wariant całkowity, ponieważ podczas jego trwania słoneczny dysk znika za Księżycem, a na niebie widoczna jest jedynie błyszcząca korona słoneczna otaczająca ciemną plamę.

Kiedy Europa pogrąży się w półmroku?

Dokładnie 12 sierpnia 2026 roku nad Europą będzie można podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. Choć całe zjawisko potrwa bardzo krótko, bo zaledwie około dwóch minut, dla wielu obserwatorów będzie to unikalna szansa, by ujrzeć nagłe nadejście nocnego półmroku w środku dnia.

Trasa tego niezwykłego zjawiska będzie przebiegać między innymi przez Grenlandię, Islandię oraz Hiszpanię. Z terytorium Polski zaćmienie będzie widoczne tylko jako częściowe, ale i tak dostarczy sporych emocji, gdyż księżycowa tarcza mocno przysłoni nasze Słońce.

Całkowite zaćmienie Słońca w 2027 roku. Rekordowe zjawisko

Zbliżające się zjawisko zapowiada się intrygująco, jednak jeszcze większy spektakl czeka nas 2 sierpnia 2027 roku. Wówczas słoneczna tarcza schowa się za Księżycem na ponad 6 minut, co sprawi, że będzie to najdłuższe całkowite zaćmienie Słońca w obecnym stuleciu. Najbardziej spektakularne widoki czekają na osoby przebywające w pasie obejmującym:

południową część Hiszpanii,

północne rejony Afryki (takie jak Egipt, Algieria czy Maroko),

obszary Bliskiego Wschodu.

Warto więc już teraz zastanowić się nad zaplanowaniem wakacyjnego wyjazdu w sierpniu 2027 roku. Być może podróż do Hiszpanii lub wycieczka do Egiptu okażą się idealnym pomysłem na połączenie wypoczynku z podziwianiem tego niezwykłego zjawiska astronomicznego.