Laureaci konkursu „Nasz Sołtis 2026” nagrodzeni. Wyróżniono najbardziej aktywnych liderów społeczności lokalnych województwa lubelskiego

Celem konkursu było wyłonienie najbardziej aktywnego lidera społeczności lokalnej w województwie lubelskim, zachęcenie do zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw, a także podziękowanie za promowanie działalności na rzecz mieszkańców województwa.

Podczas oceny zgłoszeń komisja brała pod uwagę m.in. wpływ działań sołtysów na integrację mieszkańców, wymierne efekty pracy społecznej (w tym poprawę infrastruktury komunalnej, sprawne wykorzystanie funduszu sołeckiego i realizację inwestycji), współpracę z samorządem gminnym, plany dalszego rozwoju sołectwa oraz reprezentowanie wsi w konkursach.

Laureatkami trzech pierwszych miejsc zostały: Elżbieta Basak (Sporniak), Anna Dobrzyńska (Baranówka) oraz Anna Kajda (Stróża).

Wyróżnienia otrzymali:

Kamila Kostruba (Osmolice Pierwsze)

Jerzy Bielecki (Krężnica Okrągła)

Wiesław Dobrzyński (Zabłocie)

Teresa Szwarc (Majdan Ostrowski)

Justyna Katarzyna Jagiełło (Biłgoraj)

Katarzyna Watrak (Koło)

Aneta Hałas-Cholewka (Suchodoły)

Izabela Kruczyńska-Mordak (Mogilnica)

Stanisław Kowalczyk (Baranów)

Damian Gerhand (Mętów)

Podczas gali nagrodzono również sołtysów pełniących tę funkcje najdłużej. Byli to: Adam Maziarz (Rudnik Pierwszy), Henryk Makuch (Studziany Kolonia) oraz Jadwiga Kozak (Lubieniec).

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Muzyki Folklorystycznej „Lubelacy”, po którym goście wzięli udział w degustacji specjałów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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