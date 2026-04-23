Lato z Radiem i TVP 2026 odwiedzi Lublin. Znamy szczegóły

Wakacyjna Trasa Dwójki w Lublinie. Jakie gwiazdy wystąpią?
Punktem kulminacyjnym imprezy będzie wieczorne widowisko muzyczne. Zgromadzeni pod sceną usłyszą najpopularniejsze letnie hity, które zaśpiewają zarówno weterani polskiej estrady, jak i gwiazdy młodego pokolenia. Charakterystycznym elementem trasy są także unikalne występy w duetach.
W stolicy województwa lubelskiego zaśpiewają tacy wykonawcy jak:
- Dawid Kwiatkowski
- Patrycja Markowska
- zespół De Mono
- grupa Feel
- Michał Szpak
- wokalistka Urszula
- Tomasz Organek
- Ania Rusowicz
- formacja Brathanki
- Joanna Jakubas i Mikołaj Przybylski
W roli konferansjerów na scenie pojawią się Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz, Grzegorz Dobek oraz Roman Czejarek. Impreza ma na celu integrację mieszkańców podczas letniego wypoczynku przy muzyce na żywo.
Lato z Radiem i TVP. Plenerowe studio i darmowe badania
Jeszcze przed startem koncertu miasto będzie areną wielu wydarzeń. O 7:30 wystartuje specjalne, wyjazdowe wydanie programu „Pytanie na śniadanie”. W porannej telewizji poruszone zostaną kwestie regionalnej tradycji, kulinariów oraz lokalnej gwary, a także tematy związane z profilaktyką zdrowotną. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji rozsianych po całym mieście.
W harmonogramie przewidziano między innymi:
- partie szachów symultanicznych oraz pokazy salsy na Placu Litewskim
- wizytę wolontariuszy z lokalnego przytuliska dla zwierząt
- pokaz mechanicznego psa skonstruowanego przez naukowców z Politechniki Lubelskiej
- specjalne miasteczko zdrowia oferujące darmowe konsultacje lekarskie
- policyjną strefę edukacyjną dla najmłodszych
Dodatkowo zaplanowano strefę kulinarną, w której mistrzowie kuchni przygotują regionalne przysmaki, w tym tradycyjne cebularze oraz dania z kultury żydowskiej. Dopełnieniem całości będą rodzinne gry i konkursy z nagrodami.
Polskie Radio w Lublinie. Piknik naukowy i potańcówka
Swoją obecność w regionie wyraźnie zaznaczy również publiczna rozgłośnia. Punktualnie o godzinie 9:00 wystartuje plenerowe wydanie audycji „Lato z Radiem”, skupiające się na miejskich wydarzeniach kulturalnych i kierunkach rozwoju aglomeracji. Z kolei miłośnicy nauki będą mogli odwiedzić strefę technologiczną pod nazwą „Ale kosmos!”.
Uczestnicy pikniku naukowego zyskają szansę na:
- zwiedzenie makiety bazy orbitalnej
- symulowany lot w przestrzeń kosmiczną
- rozwiązywanie zagadek w tematycznym escape roomie
Dodatkowa inicjatywa stacji to projekt „Portret słuchaczy”, polegający na wykonywaniu pamiątkowych fotografii gościom odwiedzającym wydarzenie.
W drugiej połowie dnia zaplanowano transmisję audycji „Muzyczne Lato z Radiem”, po której odbędzie się taneczna zabawa dla wszystkich pokoleń. Zintegrowana trasa mediów publicznych ma za zadanie przyciągnąć do Lublina tłumy turystów, łącząc rozrywkę z elementami edukacyjnymi.
