Kierowcy czekali na to z niecierpliwością. Nowa obwodnica w woj. lubelskim będzie dwujezdniowa

Roboty drogowe na finiszu. Obwodnica Kocka z nową jezdnią

Prawie ośmiokilometrowa obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej została wybudowana w 2011 roku, stając się pierwszą trasą szybkiego ruchu w regionie. Od początku zakładano jej późniejszą rozbudowę. Roboty przy budowie nowej nitki rozpoczęły się na wiosnę 2024 roku, a ich zaawansowanie wynosi aktualnie 99 procent.

Trwają ostatnie szlify i prace porządkowe, obejmujące m.in. wykonanie oznakowania poziomego. Oddanie drogi do użytku przewidziano na maj, bezpośrednio po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń.

Modernizacja infrastruktury na trasie S19. Dwa nowe mosty i wiadukty

Inwestycja nie ogranicza się wyłącznie do budowy nowego pasa ruchu. Zmodernizowano także zjazdy i wjazdy na węzłach Kock Północ oraz Kock Południe. Wybudowano dodatkowo 4 kilometry dróg lokalnych, zapewniających dojazd do sąsiadujących posesji.

Zmodernizowano również nawierzchnię na dotychczasowej trasie. Wzniesiono nowe konstrukcje – dwa mosty, dwa wiadukty oraz pięć przejść dla mniejszych zwierząt.

Przedsięwzięcie robi wrażenie swoim rozmachem. Ułożono blisko 120 tysięcy metrów kwadratowych asfaltu, co można porównać do wielkości 17 boisk piłkarskich. Zużyto 40 tysięcy ton kruszywa, co odpowiada wadze blisko czterech wież Eiffla.

Szlak Via Carpatia. Podróż z Lublina do Międzyrzeca będzie krótsza

Druga jezdnia obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej stanowi część budowy drogi Via Carpatia w północnej części województwa lubelskiego. Nowy korytarz transportowy połączy Lublin z Międzyrzecem Podlaskim i granicą z województwem mazowieckim.

Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe z funduszy europejskich w ramach programu FEnIKS. Powstanie całego, stumetrowego odcinka w Lubelskiem podzielono na sześć etapów, rozpoczynających się od węzła Lublin Rudnik aż do granicy regionu.

Na większości fragmentów maszyny budowlane pracują pełną parą. Dla trasy z Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego załatwiane są ostatnie formalności związane z pozwoleniem na budowę. Z kolei wykonawca odcinka Kock – Lubartów właśnie przejmuje teren budowy.

Finalizacja prac na całej długości trasy sprawi, że czas przejazdu z Lublina do Międzyrzeca Podlaskiego skróci się z obecnych 90 minut do niespełna 45 minut.

9