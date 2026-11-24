Konkurs skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu całego województwa lubelskiego. Zadaniem uczestników było stworzenie trójwymiarowego modelu wybranego gatunku grzyba — jadalnego, niejadalnego lub trującego — albo całej grupy grzybów jednego gatunku wraz z odwzorowaniem naturalnego podłoża, na którym rośnie.

Na nasz konkurs przysłano 391 prac przestrzennych. Były to prace, nad którymi uczniowie pracowali przy użyciu różnych materiałów – zarówno ceramicznych, jak i pochodzących z recyklingu. Są nawet modele grzybów wykonane i wystrugane z drewna. Mamy tutaj całą plejadę pomysłów, które wykorzystali uczniowie. Konkurs organizowany jest dlatego, że inspekcja sanitarna zajmuje się też bezpieczeństwem żywności, w tym właściwą oceną grzybów. Do każdej stacji sanitarno-epidemiologicznej w całej Polsce można zgłaszać się, aby bezpłatnie uzyskać poradę, czy grzyby, które zebraliśmy w lesie, nadają się do spożycia i czy są to gatunki jadalne - mówi Magdalena Kaproń kierownik oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Inicjatywa ma na celu nie tylko rozwijanie talentów plastycznych, ale przede wszystkim kształtowanie postaw szacunku do środowiska leśnego oraz promowanie zasad bezpiecznego grzybobrania.

Ze stacją sanitarno-epidemiologiczną współpracujemy w kwestii grzybów już od kilku lat, organizując m.in. wspólne wystawy. Działania edukacyjne są jak najbardziej potrzebne. Las to nasze największe dziedzictwo narodowe, o które musimy dbać. Musimy też propagować bezpieczeństwo – uświadamiać pod kątem zbierania grzybów, które z nich zbierać, a których unikać - mówi Patrycja Jankowska z Wydziału Organizacji Komunikacji Społecznej i Mediów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Ogłoszenie wyników konkursu ma nastąpić 4 grudnia.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Można było usiąść za sterami lokomotywy. Tłumy na Dworcu Lublin Główny