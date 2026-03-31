Kwoty na komunię w 2026 roku mocno w górę. Tyle włożysz do koperty dla chrześniaka

Kiedy wypada Pierwsza Komunia Święta w 2026 roku?

Przyjęcie sakramentu eucharystii stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w życiu każdego dziecka dorastającego w wierze katolickiej. Tradycyjnie ceremonie te organizuje się w maju, ponieważ ten miesiąc kościół dedykuje nabożeństwom ku czci Maryi, chociaż wybrane parafie decydują się na ustalanie terminów również na przełomie kwietnia oraz czerwca.

Zbliżający się czas uroczystości zmusza zaproszonych bliskich do kalkulacji i przygotowywania odpowiednich budżetów prezentowych. Większość uczestników zastanawia się nad obecnymi stawkami, obawiając się konieczności przeznaczenia znacznie wyższych kwot na ten cel.

Ile pieniędzy włożyć do koperty komunijnej w 2026 roku?

Dawniej standardowy upominek finansowy z okazji przyjęcia sakramentu zamykał się w przedziale od 200 do 300 złotych. Obecnie takie sumy traktuje się raczej jako absolutne minimum, co wynika z kilku bardzo jasnych uwarunkowań rynkowych i społecznych:

zdecydowanie wyższe koszty przygotowania uroczystego obiadu w lokalach gastronomicznych lub przy pomocy firm cateringowych,

rosnące ceny popularnych upominków rzeczowych, takich jak nowoczesne rowery, smartfony czy zaawansowana elektronika,

odczuwalna presja otoczenia oraz nieustanne porównywanie hojności poszczególnych uczestników przyjęcia.

Ile daje się na komunię? Najnowsze stawki

Ostateczna kwota wręczana dziecku z okazji przyjęcia sakramentu opiera się w głównej mierze na stopniu pokrewieństwa oraz realnych możliwościach budżetowych. Uczestnicy takich wydarzeń wskazują następujące szacunkowe przedziały kwotowe dla poszczególnych grup gości:

Najbliżsi krewni, w tym rodzice chrzestni oraz dziadkowie: od 500 do nawet 3000 złotych.

Bliska rodzina, obejmująca ciocie, wujków i rodzeństwo rodziców: między 300 a 1000 złotych.

Dalsi krewni oraz znajomi rodziny: od 200 do 500 złotych.

Młodsi uczestnicy uroczystości, w tym dzieci: w granicach 100-200 złotych.

QUIZ. Pierwsza komunia w PRL. Jakie dawano prezenty? Pytanie 1 z 9 Najpopularniejszą tradycyjną pamiątką Pierwszej Komunii Świętej w czasach PRL były podobnie jak dziś: Różaniec i modlitewnik Pamiątkowe zdjęcie i ramka Łańcuszek z medalikiem lub krzyżykiem i Biblia Następne pytanie

Jakie prezenty wybrać zamiast gotówki na pierwszą komunię?

Wręczanie banknotów nie odpowiada jednak każdemu, co jest całkowicie naturalnym i coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Z tego powodu wielu zaproszonych gości poszukuje bardziej osobistych i trwałych alternatyw dla tradycyjnej koperty.

Zamiast gotówki warto zdecydować się na upominki nawiązujące do charakteru święta, takie jak dziecięce wydania Pisma Świętego czy pamiątkowe medaliki. Doskonałym wyborem okazują się również przedmioty wspierające rozwój zainteresowań, w tym ciekawe lektury, akcesoria sportowe, a także wspólne przeżycia pod postacią biletów do parków rozrywki czy specjalnych voucherów na warsztaty.