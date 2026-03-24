KUL rozwija skrzydła w Stalowej Woli. Powstaje instytut farmaceutyczny

Nowy instytut w Stalowej Woli i badania nad lekami

Struktura Collegium Medicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poszerza się o nową jednostkę. Do działających już instytutów (Nauk o Zdrowiu, Nauk Medycznych i Nauk Biologicznych) dołącza Instytut Nauk Farmaceutycznych. Zadaniem nowej placówki jest nie tylko zwiększenie możliwości badawczych samej uczelni, ale również rozbudowa infrastruktury naukowej całego KUL-u.

– Wzmacniając i rozwijając potencjał naszej uczelni chcemy również wzmocnić potencjał Stalowej Woli. Myślimy tu o swoistej synergii miasta z uniwersytetem – mówi prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Głównym obszarem zainteresowań nowo powstałego instytutu będzie ścieżka badawcza określana jako „AI w lekach”. Dodatkowo placówka zostanie objęta systemem ewaluacji, co oznacza, że jej działalność naukowa będzie podlegać regularnym ocenom ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlaczego KUL wybrał Stalową Wolę?

Wybór lokalizacji dla nowego instytutu nie był dziełem przypadku. Katolicki Uniwersytet Lubelski funkcjonuje w Stalowej Woli od dłuższego czasu, dysponując tam kampusem wyposażonym w nowoczesne pracownie. To właśnie w tych laboratoriach naukowcy będą prowadzić innowacyjne badania z zakresu farmacji.

– Katolicki Uniwersytet Lubelski jest obecny w Stalowej Woli od dekad, co było możliwe dzięki zaangażowaniu całej społeczności, zarówno miasta, jak i regionu – podkreśla rektor.

W minionych latach potencjał tamtejszej bazy lokalowej nie był w pełni wykorzystywany. Przyczynił się do tego spadek liczby żaków oraz ich częstsze wyjazdy do głównych ośrodków akademickich. Uruchomienie nowego instytutu ma na celu odwrócenie tych negatywnych zjawisk i ponowne ożywienie działalności badawczej na terenie stalowowolskiego kampusu.

– Będziemy chętnie zapraszać do współpracy chemików, biologów, medyków i inne specjalizacje, które wpisują się w obszar nauk farmaceutycznych – zapowiada ks. prof. Kalinowski.

Z perspektywy miasta, na wagę tej naukowej inicjatywy wskazuje również prezydent Stalowej Woli. Jak zaznaczył Lucjusz Nadbereżny, dla lokalnej społeczności obecność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego to synonim postępu. Dodał też, że silny sektor biznesowy w regionie potrzebuje zaplecza w postaci środowiska naukowego.

Umowy KUL z liceami. Uczelnia stawia na młodych

Powstanie instytutu pociąga za sobą nie tylko działalność naukowo-badawczą, ale także inicjatywy na polu szkolnictwa. Wydział Medyczny KUL nawiązał współpracę z dwiema placówkami oświatowymi w Stalowej Woli. Porozumienia podpisano z I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida.

Uczelnia otoczyła opieką merytoryczną klasy o profilach biologiczno-chemicznych. W planach są wspólne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, naukowym, a także wydarzenia kulturalne.

– Naszym zamiarem jest przygotowywać młodzież do wyboru drogi życiowej już na etapie szkoły średniej. Chcemy zaszczepić wśród młodych ludzi umiłowanie nauk medycznych – podkreśla prof. Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Medycznego KUL.

Dyrektor Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego zwraca uwagę na praktyczne korzyści płynące z zawartego porozumienia. Jak stwierdził, kooperacja z uniwersytetem stworzy młodzieży szanse na głębsze i bardziej efektywne poznawanie zagadnień z zakresu biologii i chemii.

– Współpraca z uczelnią pozwoli uczniom częściej i bardziej skutecznie zgłębić biologię i chemię – mówi Marek Czopor.

Uruchomienie instytutu oraz zacieśnianie więzi z placówkami edukacyjnymi dowodzą, że Katolicki Uniwersytet Lubelski aktywnie wdraża innowacyjne technologie. Uczelnia wyraźnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności i stara się kształtować drogi rozwoju młodych ludzi już w szkołach średnich.

Mistrzowie olimpijscy odwiedzili Lublin

Zobacz także: Strażacy z Lublina uratowali jeża

