Krzysztof Jackowski zapowiadał wielki żywioł. Słowa jasnowidza o pożarze z grudnia przerażają

Pożar w Puszczy Solskiej opanowany. Trwa dogaszanie zgliszcz

Pożar, który wybuchł w Puszczy Solskiej na terenie powiatu biłgorajskiego (woj. lubelskie), wciąż nie został całkowicie ugaszony. Strażakom udało się jednak opanować sytuację i zatrzymać dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Skala działań ratowniczych jest ogromna — według części komentatorów to jedna z największych akcji gaśniczych w Polsce od wielu lat, a być może nawet największa w XXI wieku.

Płomienie pojawiły się we wtorek, 5 maja, obejmując rozległe obszary leśne w rejonie Biłgoraja. Z informacji przekazywanych przez służby wynika, że spłonęło około 300 hektarów lasu, a teren objęty działaniami strażaków ma blisko 1000 hektarów. Obecnie ratownicy skupiają się przede wszystkim na dogaszaniu pogorzeliska i kontrolowaniu miejsc, w których ogień może pojawić się ponownie. W działaniach cały czas wykorzystywane są także śmigłowce gaśnicze.

Wizja Krzysztofa Jackowskiego. Internauci przypominają słowa z grudnia

Internauci zaczęli przypominać również dawne wypowiedzi Krzysztofa Jackowskiego. Jak podawał pod koniec ubiegłego roku m.in. portal „Wprost”, popularny jasnowidz z Człuchowa miał już w 2025 roku wspominać o ogromnym pożarze lasu, do którego ma dojść w Polsce w 2026 roku. Według jego słów żywioł miał być wyjątkowo trudny do ugaszenia.

- W jakimś rogu Polski spłonie potężna połać lasu. Ten pożar będzie długo gaszony - mówił w grudniu 2025 roku jasnowidz z Człuchowa.

Na przełomie 2025 i 2026 roku Jackowski wielokrotnie mówił o różnych dramatycznych wydarzeniach, które — według jego wizji — miały wydarzyć się w Polsce. Wśród nich pojawiały się m.in. katastrofa na skoczni narciarskiej czy poważne zdarzenie budowlane. Jak dotąd żaden z tych scenariuszy się nie spełnił.

Kilka tygodni temu jasnowidz ponownie mówił o wydarzeniu, które miałoby wywołać ogromne poruszenie w kraju. W swoich wypowiedziach wspominał o szeroko zakrojonej akcji ratunkowej oraz dużym zainteresowaniu mediów.

- Coś katastroficznego wydarzy się w naszym kraju. Coś wybuchnie lub coś się zawali. To może być coś budowlanego, coś dużego, gdzie jest dużo ludzi. Być może z tego powodu będzie żałoba narodowa nawet. Możliwe, że będzie to miało coś wspólnego ze sportem - podawał Krzysztof Jackowski podczas jednej z transmisji.

Kim jest jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski?

Krzysztof Jackowski należy do najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Rozpoznawalność zdobył przed laty dzięki udziałowi w poszukiwaniach osób zaginionych oraz komentowaniu głośnych wydarzeń. Obecnie regularnie publikuje swoje wizje i prognozy w internecie oraz mediach społecznościowych, gdzie śledzą go zarówno sympatycy, jak i osoby sceptycznie podchodzące do jego działalności.

