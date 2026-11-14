Przejmujące słowa księdza na pogrzebie Roberta, ofiary zamachu w Krakowie. „Tyle przed nim było życia”

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, równo tydzień po tym, jak 55-letni Robert Kosidło zginął od kuli zamachowca. Mężczyzna spoczął na cmentarzu w rodzinnym Kraśniku, choć przez ostatnie dwadzieścia lat mieszkał w Krakowie. W ostatniej drodze oprócz najbliższej rodziny towarzyszyli mu także przyjaciele oraz znajomi ze stolicy Małopolski. Aby pożegnać kolegę, żałobnicy z Krakowa przyjechali do Kraśnika busami i prywatnymi samochodami. Z kolei pracujące w Krakowie kwiaciarki zamówiły mszę świętą w intencji zamordowanego mężczyzny.

Pogrzeb Roberta Kosidło w Kraśniku przyciągnął tłumy żałobników

Setki żałobników zgromadziły się w najstarszej kraśnickiej świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Kościół wypełnił się do ostatniego miejsca i gdy zabrakło wolnych ławek, wielu uczestników uroczystości musiało stać. Zebrani w skupieniu patrzyli na ustawioną pod ołtarzem urnę z prochami oraz fotografię zmarłego, którą przez ostatni tydzień publikowały media w całym kraju. W trakcie nabożeństwa z ust duchownego padły poruszające słowa, które na długo zapadną w pamięć uczestników pogrzebu.

„Tak niewiele z człowieka zostaje. Garść prochu w urnie. Nie wiemy kiedy odejdziemy z tego świata, ani jak się to stanie. Każdy z nas się z tym zgodzi” - mówił ksiądz celebrujący mszę.

Ofiara zamachu w Krakowie pożegnana. Poruszające kazanie księdza

W trakcie wygłaszanego kazania kapłan nawiązał wprost do dramatycznych wydarzeń z Krakowa. Duchowny zwrócił uwagę na okrucieństwo oraz całkowity bezsens tej zbrodni, która poruszyła opinię publiczną w całej Polsce.

„Codziennie słyszymy, że ktoś zginął. Tydzień temu usłyszeliśmy, że drugi człowiek z premedytacją pozbawia życia kilku ludzi, jednym z nich był nasz brat Robert. Tak po ludzku, tyle przed nim było życia i tyle dobra, które mógł uczynić. Chcemy krzyczeć, że to niesprawiedliwie” - kontynuował kapłan, cytując jednocześnie słowa Jezusa: Ale Jezus kilka razy przestrzegał, "nie znacie dnia ani godziny...”

Największe poruszenie podczas całej uroczystości wywołały jednak słowa kapłana, w których wybrzmiały jednocześnie ogromny ból oraz wdzięczność za życie zmarłego Roberta.

„Boże, nie pytamy czego go zabrałeś, ale dziękujemy, że nam go dałeś” - mówił ksiądz prowadzący ceremonię.

Zamach na Rynku w Krakowie. Przebieg tragicznych wydarzeń

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotę, 7 listopada, około godziny 15:00. Wówczas 24-letni Michał Oksiński wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku Głównego i zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Ten bezprecedensowy w najnowszej historii Polski akt terroru kosztował życie sześciu osób, a szesnaście kolejnych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji oraz dorożkarze, odniosło obrażenia.

Późniejsze ustalenia wykazały, że zanim doszło do ataku, napastnik najprawdopodobniej pozbawił życia swoich rodziców oraz siostrę w domu rodzinnym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Podczas wymiany ognia z policjantami sprawca został postrzelony i w poniedziałek zmarł w szpitalu.

Pamięć o Robercie Kosidło na zawsze pozostanie żywa wśród mieszkańców zarówno Kraśnika, jak i Krakowa.