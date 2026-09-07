„Kilometry DOBRA” na dwóch kółkach. Lubelski wolontariusz rusza w trasę przez Polskę dla PCK

Redakcja Eska Lublin
2026-09-07 15:01

Ponad 1500 kilometrów na rowerze, kilkadziesiąt odwiedzonych miejscowości i jedna misja – promowanie bezinteresownej pomocy. Z Międzyzdrojów wyruszył charytatywny rajd rowerowy Janusza Kobyłki, który po kilku tygodniach intensywnej jazdy zakończy się na Lubelszczyźnie.

Kim jest pan Janusz Kobyłka?

Sylwetkę wyjątkowego rowerzysty oraz ideę akcji przybliża Maciej Budka, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża.

- Janusz Kobyłka to po pierwsze wolontariusz, po drugie honorowy krwiodawca, po trzecie - a może przede wszystkim – sportowiec i pasjonat, który od lat wykorzystuje swój rower i swoje mięśnie nóg w słusznych celach. W tym roku po raz kolejny rusza w podróż po to, żeby opowiadać o dobrzy, o pracy Polskiego Czerwonego Krzyża, o wolontariacie, o możliwości honorowego oddawania krwi, o tym, jak to dobro czynić. A przy okazji promować ideę Polskiego Czerwonego Krzyża, ideę wolontariatu, a czasem nawet zbierać fundusze na to, żeby ta pomoc była możliwa - mówi Maciej Budka, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Edukacja młodzieży i otwarte serca na trasie

Cyklista wyrusza z Międzyzdrojów w województwie zachodniopomorskim, skąd przejedzie całą Polskę aż do Tomaszowa Lubelskiego. Po drodze odwiedzi m.in. Płoty, Kalisz, Szczecinek, Grudziądz, Iławę, Łomżę, Sokołów Podlaski, Chełm i Zamość. Pan Janusz szacuje, że dziennie będzie pokonywał do 80 kilometrów. Głównym akcentem tegorocznego rajdu ma być jednak nie odległość, a spotkania z mieszkańcami, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z mniejszych miejscowości, w których nie ma lokalnych struktur PCK.

- Bardziej chodzi mi o młodzież, żeby im to przekazać, bo Polski Czerwony Krzyż robi szkolenia, na przykład w ratownictwie, jak pomagać starszym i jak koordynować takie akcje. Jeżeli jest wypadek, ktoś z Polskiego Czerwonego Krzyża wie, jak się zachować i jak pomóc osobie poszkodowanej, a zwykła osoba po prostu nie wie. Chcę przekazać młodzieży coś zachęcającego do wstępowania do wolontariatu. Nie muszą zostawać na stałe, ale żeby spróbowali - tłumaczy Janusz Kobyłka.

Dla Pana Janusza to już trzeci wielki rajd organizowany pod szyldem PCK. Łącznie na rowerze przejechał już w celach charytatywnych ponad 5,5 tysiąca kilometrów. Jak sam przyznaje, kluczem do sukcesu są gościnność i życzliwość spotykanych po drodze ludzi, a sama inicjatywa przynosi realne owoce.

- Dostaję później na maile czy na pocztę wiadomości, na przykład: „Proszę, to oddałem krew” i przesyłają mi pieczątkę. To jest właśnie po to, żeby promować Polski Czerwony Krzyż i zachęcać. Zawsze mówię: ziarno zasiane któregoś dnia zawsze wzejdzie. Młody człowiek, jeżeli mnie posłucha, to nie od razu musi iść do wolontariatu. Może za rok, za dwa coś mu się przypomni i jeżeli nie będzie miał co robić, pójdzie, zgłosi się do Polskiego Czerwonego Krzyża i zacznie działać - mówi rowerzysta.

Gdzie możemy śledzić jego zmagania?

Pan Janusz podkreśla, że trasa bywa zmienna i elastyczna. Bardzo często zbacza z kursu na zaproszenie lokalnych społeczności, dawców krwi czy mediów. Mimo trudów fizycznych i nieprzewidzianych przeszkód na drodze, cel pozostaje niezmienny: szerzenie idei pomocy i dobra.

Przebieg rajdu, relacje z tras oraz aktualne lokalizacje pana Janusza można śledzić na bieżąco na profilu na Facebooku: Janusz Kobyłka - rowerem charytatywnie oraz na stronie Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.

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