12-letnia Laura z Lublina znalazła pieniądze na ulicy. Bez wahania poszła na policję

W poniedziałek 7 września szef III komisariatu w Lublinie zorganizował spotkanie z uczennicą oraz jej matką. To właśnie do tej policyjnej placówki dziewczynka przyniósła drogocenną zgubę kilka dni wcześniej. Funkcjonariusze nie kryli słów uznania wobec 12-latki, zaznaczając, że „Taka uczciwość jest postawą godną podziwu i naśladowania”, a mamie nastolatki pogratulowali znakomitego wychowania córki, która zachowała się we właściwy sposób.

Do całego zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy uczennica przemieszczała się wzdłuż ulicy Krochmalnej. Na chodniku usytuowanym dokładnie naprzeciwko budynku „Pszczółki” dziewczynka wypatrzyła leżący na ziemi portfel. W jego wnętrzu zabezpieczono dowód tożsamości oraz gotówkę opiewającą na kwotę kilku tysięcy złotych, co robiło ogromne wrażenie. Aby bezpiecznie dostarczyć znalezisko stróżom prawa, Laura musiała pokonać dystans jednego kilometra, oddzielający ją od najbliższego komisariatu.

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- Dziewczynka nie zawahała się ani chwili i od razu znalezisko przekazała funkcjonariuszom policji. Dzięki jej dojrzałej postawie, właściciel odzyska swoje mienie - dodaje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. - Takie zachowanie zasługuje na najwyższe uznanie, ponieważ buduje zaufanie społeczne i stanowi wspaniały przykład dla innych, a w szczególności młodzieży. Dziękujemy młodej mieszkance naszego miasta za odpowiedzialność i wrażliwość!

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