Kierowcy, przygotujcie się! Nowa organizacja ruchu na S19

Zmiany na DK19 w związku z budową S19

Nowa organizacja ruchu ma bezpośredni związek z realizacją odcinka drogi ekspresowej S19. W tym miejscu prowadzone są roboty obejmujące przebudowę obecnej DK19 oraz budowę nowego śladu drogi krajowej, który zostanie włączony do istniejącego układu drogowego. To etap konieczny, by docelowo zapewnić płynność ruchu i dostosować trasę do standardów drogi ekspresowej. Kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami, które – jak zapowiadają drogowcy – potrwają kilka tygodni.

➡️Uwaga kierowcy, w środę 8 kwietnia w Wandzinie na DK19, wykonawca wprowadzi ruch wahadłowy 📍https://t.co/DQ2rOxGgGO➡️Zmiana organizacji ruchu ma związek z budową S19 i przebudową DK19 w tym miejscu➡️Utrudnienia potrwają kilka tygodni.#ŁączymyPolskę #FunduszeUE @GDDKiA pic.twitter.com/tt9o0Yjtd5— GDDKiA Lublin (@GDDKiA_Lublin) April 4, 2026

Lubelskie: Trwa budowa drogi S19 Lubartów-Lublin

Inwestycja już w połowie realizacji

Pierwsze prace w terenie rozpoczęły się w grudniu 2024 roku, krótko po wydaniu przez Wojewodę Lubelskiego decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Obecnie zaawansowanie robót wynosi około 50 procent. W ramach zadania powstaje 23-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik. Trasa będzie przygotowana z rezerwą pod trzeci pas ruchu. Dodatkowo powstanie ponad 40 kilometrów dróg obsługujących ruch lokalny oraz 29 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty i węzły drogowe.

Nowy układ drogowy i kluczowe węzły

Planowana trasa S19 przebiegnie po zachodniej stronie Lubartowa, wykorzystując istniejący korytarz obwodnicy, a od wschodu ominie miejscowość Niemce. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstanie węzeł Lubartów Północ. Kolejne węzły zaplanowano m.in. w Lubartowie Zachód, Niemcach Wschód oraz Niemcach Południe. Trasa zostanie połączona z istniejącym węzłem Lublin Rudnik. Całość inwestycji realizuje firma Duna, a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz także: S19 lubelskie

