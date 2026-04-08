Kierowcy, przygotujcie się! Nowa organizacja ruchu na S19

Marta Grabiec
2026-04-08 12:26

Kierowcy korzystający z DK19 muszą przygotować się na utrudnienia. W związku z budową drogi ekspresowej S19 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Prace są już zaawansowane w połowie, a utrudnienia potrwają kilka najbliższych tygodni.

Autor: gddkia w lublinie/ Materiały prasowe

Zmiany na DK19 w związku z budową S19

Nowa organizacja ruchu ma bezpośredni związek z realizacją odcinka drogi ekspresowej S19. W tym miejscu prowadzone są roboty obejmujące przebudowę obecnej DK19 oraz budowę nowego śladu drogi krajowej, który zostanie włączony do istniejącego układu drogowego. To etap konieczny, by docelowo zapewnić płynność ruchu i dostosować trasę do standardów drogi ekspresowej. Kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami, które – jak zapowiadają drogowcy – potrwają kilka tygodni.

Lubelskie: Trwa budowa drogi S19 Lubartów-Lublin

Inwestycja już w połowie realizacji

Pierwsze prace w terenie rozpoczęły się w grudniu 2024 roku, krótko po wydaniu przez Wojewodę Lubelskiego decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Obecnie zaawansowanie robót wynosi około 50 procent. W ramach zadania powstaje 23-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik. Trasa będzie przygotowana z rezerwą pod trzeci pas ruchu. Dodatkowo powstanie ponad 40 kilometrów dróg obsługujących ruch lokalny oraz 29 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty i węzły drogowe.

Nowy układ drogowy i kluczowe węzły

Planowana trasa S19 przebiegnie po zachodniej stronie Lubartowa, wykorzystując istniejący korytarz obwodnicy, a od wschodu ominie miejscowość Niemce. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstanie węzeł Lubartów Północ. Kolejne węzły zaplanowano m.in. w Lubartowie Zachód, Niemcach Wschód oraz Niemcach Południe. Trasa zostanie połączona z istniejącym węzłem Lublin Rudnik. Całość inwestycji realizuje firma Duna, a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz także: S19 lubelskie

Lamborghini mówi stop elektrykom! GARAŻ
