Kiedy przestawiamy zegarki w 2026 roku? Ten termin zaskoczy wielu Polaków!

Historia zmiany czasu na letni. Kto wpadł na ten pomysł

Koncepcja manipulowania wskazówkami narodziła się w osiemnastym stuleciu, by lepiej wykorzystywać promienie słoneczne. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w trakcie pierwszej wojny światowej, ponieważ nowe rozwiązanie miało znacząco pomóc w globalnym oszczędzaniu energii elektrycznej.

Nad Wisłą dzieje tego zjawiska są równie mocno skomplikowane. Zegarki przestawiano już w dwudziestoleciu międzywojennym, a następnie podczas drugiej wojny światowej. Od 1945 roku przepisy regularnie modyfikowano, na przemian odrzucając i przywracając ten tryb. Finalnie w 1977 roku ostatecznie zatwierdzono ten obowiązek i od tamtej pory nieprzerwanie zmieniamy godzinę.

Przejście na letni tryb w 2026 roku zaplanowano na finałowy marcowy weekend, a mianowicie z soboty, 28 marca na niedzielę, 29 marca. Punktualnie o drugiej w nocy przesuniemy wskazówki na trzecią, przez co nasz odpoczynek ulegnie odczuwalnemu skróceniu o pełną godzinę. Obowiązek ten dotyczy nie tylko Polski, ale obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej, co bezpośrednio wynika ze specjalnej dyrektywy zatwierdzonej w 2001 roku.

Na krajowym podwórku procedury te są ściśle uregulowane zarządzeniem wydanym przez Prezesa Rady Ministrów. Dokument podpisany 4 marca 2022 roku utrzyma swoją moc prawną nieprzerwanie do ostatnich dni grudnia 2026 roku.

Wpływ zmiany czasu na zdrowie i organizm. Skutki przesunięcia wskazówek

Chociaż manipulowanie urządzeniami pomiarowymi i teoretycznie dłuższy wypoczynek wydają się korzystne, ludzkie ciało często reaguje na to ogromnym oporem. Medyczni eksperci jednoznacznie wyliczają najczęstsze negatywne dolegliwości:

rozregulowanie wewnętrznego zegara – drastyczne przesunięcie pory nocnego odpoczynku skutkuje problemami z zaśnięciem oraz poranną pobudką,

poważne spadki skupienia – początkowe doby przynoszą obniżoną czujność, co podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych wypadków,

gorsze samopoczucie psychiczne – błyskawicznie zapadający zmierzch mocno sprzyja sezonowej apatii i nagłemu ubytkowi sił witalnych,

komplikacje kardiologiczne – pacjenci borykający się ze skokami ciśnienia czy wadami serca mogą boleśnie odczuć nagłe obciążenie organizmu.

Część obywateli zmaga się z symptomami zaledwie przez moment, natomiast inni muszą odczekać nawet pełne siedem dni do odzyskania równowagi. Nawet jeśli traktujemy to jak błahostkę, nasze ciało potrzebuje chwili na pełną adaptację. Medycy stanowczo nawołują do pilnowania właściwej higieny snu i stałych pór odpoczynku, co z pewnością skutecznie zminimalizuje ten szok.