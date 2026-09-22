Kibice jeszcze poczekają. Wydłuży się przebudowa stadionu żużlowego

Jak zapewniają przedstawiciele MOSiR-u, decyzja nie oznacza rezygnacji z przebudowy, a jedynie ponowną weryfikację dokumentów w celu zabezpieczenia interesu miasta.

Decyzja wynika z wątpliwości dotyczących możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Przebudowa i rozbudowa tego stadionu to ogromna inwestycja na sportowej mapie Lublina. Dlatego chcemy mieć pewność, że czynniki zewnętrzne nie staną na przeszkodzie jej realizacji. W związku z tym zwróciliśmy się do wykonawcy o przedstawienie wyjaśnień i informacji niezbędnych do oceny, czy dysponuje on odpowiednim potencjałem i daje wystarczające gwarancje prawidłowej realizacji zamówienia - mówi Bartosz Orłowski, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie.

Co to za problemy?

Generalnie głównym podwykonawcą firmy TEXOM jest firma Mostostal Warszawa. Pojawiły się doniesienia każące przypuszczać, że firma boryka się z problemami ekonomicznymi i stąd chcemy mieć pewność, że czynniki zewnętrzne nie staną na przeszkodzie realizacji inwestycji - dodaje Orłowski.

Wykonawca został wyłoniony 23 lipca. Łącznie w ramach tego przetargu pojawiły się 4 oferty, żadna z firm nie odwoływała się od decyzji.

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