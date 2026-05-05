Dramat rozegrał się na obszarze Nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim, gdzie służby intensywnie próbują opanować szalejący od kilku godzin żywioł. W trakcie prowadzonych działań runął na ziemię samolot typu Dromader, a w wyniku tego śmiertelnego wypadku zginęła jedna osoba. Pierwsze doniesienia o zdarzeniu lotniczym opublikował serwis lublin112.pl, natomiast niedługo później te tragiczne wieści oficjalnie potwierdził na antenie TVP Info przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marcin Bubicz. Obecnie teren zabezpieczają odpowiednie służby dochodzeniowe, których zadaniem będzie dokładne ustalenie przyczyn oraz wszelkich okoliczności tego tragicznego incydentu.

-Samolot rozbił się w rejonie, w którym prowadził działania gaśnicze, czyli na terenie pożaru lasu

- potwierdził nam przed 22:00 mł. kpt. Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Szczegóły na temat katastrofy na razie nie są znane.

Ogromny pożar lasu w Puszczy Solskiej

Akcja gaśnicza prowadzona na zalesionym terenie położonym między miejscowościami Józefów oraz Łukowa należy do wyjątkowo skomplikowanych. Ogień pojawił się w rejonie wsi Kozaki około godziny 15:00 i zaczął w błyskawicznym tempie trawić kolejne tereny zielone. Jak poinformowała lubelska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, rozprzestrzeniający się żywioł zniszczył już obszar około 100 hektarów kompleksu leśnego.

W akcję powstrzymywania ognia zaangażowano gigantyczne siły ratunkowe, liczące obecnie blisko trzystu strażaków oraz siedemdziesiąt wozów bojowych. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie, niezbędną wodę do pożarzyska dostarczają cztery wielkogabarytowe cysterny specjalistyczne, natomiast Lasy Państwowe dodatkowo zadysponowały do pomocy z powietrza śmigłowce. Przedstawiciele dowodzący akcją apelują do okolicznej ludności oraz kierowców o zdecydowane omijanie miejsca pożaru, aby nie blokować dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. Ważna dla regionu droga wojewódzka nr 849 została w pełni zamknięta dla ruchu.

W sieci pojawiło się nagranie tragicznego wypadku samolotu.