Wielki karambol na S12! Sześć pojazdów rozbitych, kobieta zginęła na miejscu [ZDJĘCIA]

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w piątek, 13 listopada, około godziny 17.45 na pasie w stronę Piask. Na drodze ekspresowej S12 w miejscowości Janówek zderzyło się sześć pojazdów, wśród których znalazły się cztery ciężarówki, o czym poinformowali policjanci ze Świdnika.

Wstępne ustalenia mundurowych wskazują na winę 52-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna prowadzący samochód ciężarowy wjechał w zwalniające przed zwężeniem na remontowanym odcinku auta, a potężny impet uderzenia doprowadził do efektu domina i zderzenia kolejnych maszyn.

Najbardziej ucierpiał Volkswagen Polo, który jako pierwszy przyjął siłę uderzenia ciężarówki. Pojazd uległ poważnemu zniszczeniu, a prowadząca go kobieta zginęła na miejscu wypadku.

Wypadek w Janówku na S12. Sześć osób trafiło do szpitala

Poważne konsekwencje dotknęły także pasażerów drugiego auta osobowego, którym był Peugeot. Wszyscy podróżujący tym samochodem w liczbie sześciu osób, w tym troje dzieci, trafili do szpitala na szczegółowe badania.

Funkcjonariusze przebadali 52-letniego kierowcę ciężarówki i potwierdzili, że był on trzeźwy. Po wypadku mężczyzna został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu.

W miejscu tego tragicznego zdarzenia czynności prowadzą policjanci, których pracę nadzoruje prokurator ustalający dokładne przyczyny oraz okoliczności śmiertelnego karambolu.

Utrudnienia po wypadku na S12. Droga ekspresowa zablokowana

W wyniku zderzenia sześciu pojazdów droga ekspresowa S12 została całkowicie zablokowana w miejscu tragedii, gdzie wciąż działają policjanci i służby ratunkowe.

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do zmotoryzowanych o zachowanie szczególnej ostrożności i korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz bezwzględne wykonywanie poleceń służb.