Więcej niż zwykły sklep odzieżowy. Tutaj zakupy zmieniają życie innych

Działalność Fundacji Dajemy Pomoc

Fundacja powstała w 2019 roku, a jej fundamentem jest szczera chęć niesienia pomocy. Najczęstszymi podopiecznymi są kobiety uciekające przed byłymi partnerami, często nieświadome tego, że tkwią w relacjach przemocowych.

W ramach wsparcia organizacja zapewnia pomoc psychologiczną, która daje kobietom siłę do działania, oraz porady prawne w sprawach alimentacyjnych i rozwodowych. Z kolei najmłodsi z rodzin zastępczych mogą liczyć na pomoc rzeczową, w co angażuje się m.in. lubelski MOPR.

- Pomoc nasza idzie prosto z serca, więc to, jak te kobiety rozkwitają, jak się zmieniają, uśmiech dzieci, które dostają naszą pomoc, jak organizujemy dla nich różne wydarzenia i zabawy, to największa radość - podkreśla prezes Fundacji Dajemy Pomoc Izabela Dąbrowska.

Więcej niż zwykłe zakupy

Uzupełnieniem działalności fundacji jest sklep charytatywny „Dobre Miejsce”, który działa od zeszłego roku w Galerii Olimp. Można w nim znaleźć głównie ubrania i akcesoria dla kobiet w tym buty i torebki. W ofercie są również np. książki i zabawki dla dzieci.

- Nierzadko mamy tutaj prawdziwe perełki bardzo dobrych firm w ekstra cenach. Można się naprawdę świetnie ubrać o każdej porze roku, wypić nawet z nami kawę, porozmawiać. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawione. Jest taka atmosfera, chyba trochę inna niż w typowej sieciówce - mówi pracownica sklepu, pani Marta Czubacka.

Niestety, mimo atrakcyjnego asortymentu i przyjaznej atmosfery, ruch w sklepie wciąż jest mniejszy niż oczekiwano. Pracownice wskazują, że lokal znajduje się w nieco ukrytej części rozległej galerii, a profile w mediach społecznościowych rozwijają się dopiero od dwóch miesięcy, przez co dotarcie do większej liczby osób jest mocno utrudnione.

Miejsce do warsztatów i spotkań

„Dobre Miejsce” to także przestrzeń integrująca lokalną społeczność. W wydzielonej części sklepu organizowane są warsztaty malowania koszulek.

- Każdy rysuje dowolną grafikę, a my przenosimy ją na bawełnianą koszulkę. Każdy może stać się takim projektantem mody. Mamy ofertę, do której mogą zgłaszać się do nas i przedszkola, i szkoły, i kluby seniorów. Jeżeli ktoś chciałby przyjść nawet sam z własną koszulką lub po prostu zapłacić za koszulkę, żeby dziecko na miejscu namalowało swoją grafikę, mamy sprzęt, na którym tą grafikę odwzorowujemy i dziecko wychodzi w koszulce swojego własnego projektu. I dzieci na to też świetnie reagują, bardzo ładne rysunki robią, podchodzą do tego bardzo poważnie - tłumaczy pani Marta.

Dodatkowo prowadzony jest cykl „Wieszak dla Seniora”, w ramach którego w każdy poniedziałek starsze osoby mogą bezpłatnie wymienić swoje nienoszone ubrania na inne.

Co dwa tygodnie odbywają się tam również darmowe spotkania Klubu Fajnych Babek z udziałem ekspertów, takich jak psychodietetycy czy specjaliści od nieruchomości.

- Te zajęcia są za darmo tutaj przy kawce, przy herbatce. Przy okazji można sobie zrobić zakupy i zawrzeć nowe znajomości. Serdecznie zapraszamy. Wierzę, że takich fajnych babek w Lublinie nie brakuje - dodaje pani Marta.

Fundacja poszukuje także chętnych do wolontariatu, którzy chcieliby wesprzeć działania sklepu i fundacji. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez media społecznościowe placówki.

- Jeżeli zechcą takie osoby nam pomóc w tym, żeby czy rozpromować sklep, czy prowadzić jakieś warsztaty, to jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby zgłaszały się do nas - zachęca pani Marta.

Sklep jest czynny od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00. Mieści się na pierwszym piętrze galerii Olimp w niedalekiej okolicy multikina i strefy gastronomicznej.

Zobacz też naszą galerię zdjęć: Sklep "Dobre Miejsce"

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