Jak to w żużlu bywa... Lublin kręci się w kółko z przebudową stadionu

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-09-23 9:50

Po unieważnieniu przetargu, wyłoniony wykonawca zapowiada kroki prawne. Spółka TEXOM S.A. nie zgadza się z decyzją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie. Jej przedstawiciele przekonują, że byli gotowi do pracy.

Trzej żużlowcy podczas wyścigu na torze. O problemach z przebudową stadionu w Lublinie przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Jaskółka Paweł / Super Express

TEXOM miał pełnić funkcję generalnego wykonawcy, odpowiadając za całość prac - od projektowania po koordynację robót, w tym ustaleń dotyczących budowy toru żużlowego.

W przesłanym do nas oświadczeniu spółka zapowiada kroki prawne.

Nie zgadzamy się z decyzją Zamawiającego. Oferta złożona przez TEXOM S.A. została przygotowana rzetelnie, uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Chcemy przede wszystkim podkreślić, że TEXOM S.A. miał być Generalnym Wykonawcą tej inwestycji, a tym samym ponosić pełną odpowiedzialność za jej kompleksową realizację – od organizacji procesu inwestycyjnego i projektowania, przez koordynację wszystkich branż i uczestników procesu budowlanego, aż po terminowe wykonanie całości zadania. Odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy obejmowałaby również właściwy dobór i koordynację podwykonawców oraz wyspecjalizowanych wykonawców poszczególnych zakresów.

Spółka podkreśla również, że ma możliwości i doświadczenie - przy czym powołuje się na inne prowadzone inwestycje.

TEXOM S.A. przystępował do tego postępowania jako wykonawca posiadający w swojej dyspozycji zarówno odpowiednie doświadczenie, jak i zaplecze organizacyjne, kadrowe oraz techniczne pozwalające na sprawne rozpoczęcie inwestycji. Co istotne, przygotowania do jej realizacji rozpoczęliśmy jeszcze przed podpisaniem umowy. Zespół projektowy był gotowy do rozpoczęcia prac, a Spółka odbyła już szereg spotkań przygotowawczych, w tym z podmiotami wyspecjalizowanymi w realizacji torów żużlowych. Przygotowywaliśmy również organizację procesu projektowego i wykonawczego, tak aby po zawarciu umowy możliwie szybko przejść do prac projektowych, a następnie realizacji robót.

(...)TEXOM S.A. jest firmą, która na co dzień realizuje przedsięwzięcia wymagające wysokich kompetencji organizacyjnych, technicznych i wykonawczych. Obecnie Spółka prowadzi m.in. realizację Aquaparku w Stalowej Woli oraz inwestycji dotyczącej dworca PKP w Częstochowie. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie nie chciał odpowiedzieć na nasze pytania w związku z oświadczeniem wykonawcy.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Otwarcie nowych mieszkań komunalnych w Lublinie

Otwarcie nowych mieszkań komunalnych w Lublinie
Galeria zdjęć 17
Łosie w Lublinie
Lublin Radio ESKA Google News