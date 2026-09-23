Jak to w żużlu bywa... Lublin kręci się w kółko z przebudową stadionu

TEXOM miał pełnić funkcję generalnego wykonawcy, odpowiadając za całość prac - od projektowania po koordynację robót, w tym ustaleń dotyczących budowy toru żużlowego.

W przesłanym do nas oświadczeniu spółka zapowiada kroki prawne.

Nie zgadzamy się z decyzją Zamawiającego. Oferta złożona przez TEXOM S.A. została przygotowana rzetelnie, uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza. Chcemy przede wszystkim podkreślić, że TEXOM S.A. miał być Generalnym Wykonawcą tej inwestycji, a tym samym ponosić pełną odpowiedzialność za jej kompleksową realizację – od organizacji procesu inwestycyjnego i projektowania, przez koordynację wszystkich branż i uczestników procesu budowlanego, aż po terminowe wykonanie całości zadania. Odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy obejmowałaby również właściwy dobór i koordynację podwykonawców oraz wyspecjalizowanych wykonawców poszczególnych zakresów.

Spółka podkreśla również, że ma możliwości i doświadczenie - przy czym powołuje się na inne prowadzone inwestycje.

TEXOM S.A. przystępował do tego postępowania jako wykonawca posiadający w swojej dyspozycji zarówno odpowiednie doświadczenie, jak i zaplecze organizacyjne, kadrowe oraz techniczne pozwalające na sprawne rozpoczęcie inwestycji. Co istotne, przygotowania do jej realizacji rozpoczęliśmy jeszcze przed podpisaniem umowy. Zespół projektowy był gotowy do rozpoczęcia prac, a Spółka odbyła już szereg spotkań przygotowawczych, w tym z podmiotami wyspecjalizowanymi w realizacji torów żużlowych. Przygotowywaliśmy również organizację procesu projektowego i wykonawczego, tak aby po zawarciu umowy możliwie szybko przejść do prac projektowych, a następnie realizacji robót. (...)TEXOM S.A. jest firmą, która na co dzień realizuje przedsięwzięcia wymagające wysokich kompetencji organizacyjnych, technicznych i wykonawczych. Obecnie Spółka prowadzi m.in. realizację Aquaparku w Stalowej Woli oraz inwestycji dotyczącej dworca PKP w Częstochowie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie nie chciał odpowiedzieć na nasze pytania w związku z oświadczeniem wykonawcy.

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