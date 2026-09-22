Jak przygotować dom na wojnę? Te przedmioty musi mieć każdy!

Czy w Polsce będzie wojna?

Sytuacja bezpieczeństwa w Europie od kilku lat pozostaje napięta. Trwająca wojna w Ukrainie, incydenty z dronami, naruszenia przestrzeni powietrznej oraz rosnąca liczba działań hybrydowych sprawiają, że państwa NATO coraz większą uwagę poświęcają przygotowaniu na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe.

NATO podkreśla, że zagrożenia obejmują nie tylko możliwość konfliktu zbrojnego, ale także cyberataki, sabotaż czy problemy z funkcjonowaniem infrastruktury krytycznej. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy powinni spodziewać się wybuchu wojny. Warto jednak być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Co więc robić i co należy mieć w domu w razie zagrożenia?

Co w razie wojny? Te przedmioty musisz mieć w domu

Współcześnie wiele osób zastanawia się, co zrobić w razie wojny. Warto więc już dziś się nad tym zastanowić, a dokładnie - przygotować do ewentualnego zagrożenia. Co mieć w domu, żeby przetrwać nawet kilka tygodni bez dostępu do prądu czy wody? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie poradnik.

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W razie wojny o tym musisz pamiętać [LISTA]

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Gdzie ryzyko wojny jest największe w Polsce?

Nie wszystkie regiony Polski w takim samym stopniu narażone są na różnego rodzaju zagrożenia. Z analizy Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że szczególną uwagę zwracają przede wszystkim obszary we wschodniej części kraju, a więcej o tym przeczytacie tutaj: Najbardziej zagrożone regiony w Polsce w razie wojny. Konkretny raport.

Gdzie ukryć się w razie wojny?

W razie wojny lub innego poważnego zagrożenia najważniejsze jest stosowanie się do komunikatów służb i władz. Jeśli pojawi się nakaz schronienia, należy udać się do wskazanego schronu lub ukrycia. W sytuacji nagłego zagrożenia, gdy nie ma możliwości dotarcia do wyznaczonego miejsca, bezpieczniejszym rozwiązaniem może być pozostanie w wewnętrznej części budynku, z dala od okien, drzwi balkonowych i ścian zewnętrznych. Warto też wcześniej sprawdzić, gdzie w najbliższej okolicy znajdują się oficjalnie wyznaczone miejsca schronienia i jak można do nich dotrzeć.

Gdzie ukryć się w razie wojny? Raport BGK wskazuje najbezpieczniejsze miejsca w Polsce