Jak pomóc zdolnym uczniom? Pracują nad tym naukowcy z KUL

Prace prowadzi zespół psychologów pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Sękowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z opracowania standardów diagnozy takich uczniów, będą mogły posługiwać się poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne placówki. W skład zespołu wchodzą pracownicy Instytutu Psychologii KUL dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, dr Martyna Płudowska, dr Sabina Więsyk, dr Agnieszka Żmuda oraz dr hab. Tomasz Knopik z Instytutu Psychologii UMCS.

W ramach projektu TalentOn 2 opracowują standardy diagnozy uczniów zdolnych.

Uczeń zdolny, czyli… kto?

Definicji jest wiele. Są to uczniowie mający wysokie osiągnięcia szkolne, wybitnie zdolni lub zdolni kierunkowo w danej dziedzinie. Powinniśmy rozwijać ich zainteresowania i monitorować postępy. Te dzieci bardzo często potrzebują także wsparcia społecznego w kontaktach rówieśniczych, bo z uwagi na swoją wiedzę i zainteresowania mogą być nierozumiani i odepchnięci przez grupę – wyjaśnia dr Gwiazdowska-Stańczak.

W polskich szkołach skupiamy się głównie na uczniach z problemami, czyli ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednocześnie szkoła zaniedbuje uczniów zdolnych, którzy także potrzebują wsparcia. To są również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tyle że o nieco innym charakterze – wyjaśnia dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.

Efektem prac będzie zestaw naukowych wytycznych, wskazówek i testów, które wskażą w jakim kierunku rozwoju zdolności dziecka powinna iść szkoła i rodzice, i jakie zainteresowania rozwijać. Ale także pomogą ustalić, czy dziecko sprawia problemy wychowawcze nie z powodu zaburzeń, ale dlatego, że jest wyjątkowo uzdolnione.

Bardzo często zdolny uczeń rozrabia w szkole, bo się nudzi. Skutkować to może tym, że zaniedbuje swoje wyjątkowe zdolności – dodaje dr Gwiazdowska-Stańczak.

Dlatego została opracowana mapa wsparcia uczniów zdolnych. Zawiera ona wspierające w rozwoju zainteresowań miejsca, uczelnie, instytucje czy fundacje. To przydatne narzędzie dostępne jest w Internecie pod tym adresem.

Jest bardzo dużo ciekawych działań, spotkań z naukowcami, możliwości uczestnictwa w zajęciach lub laboratoriach. Szkoły czy rodzice często o tym nie wiedzą – zauważa psycholog.

Jeszcze w tym roku ukaże się publikacja ze standardami diagnozy uczniów zdolnych. Opracowane zostaną też przystępne materiały dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wszystkie znajdą się w Internecie.

