Huśtawki czy parking? Przed takim wyborem stoją mieszkańcy osiedla w Lublinie

Chodzi o plac zabaw między trzeba blokami przy ulicy: Romera 22 i 24 oraz Nałkowskich 109.

Naszym zadaniem jest działać zgodnie z prawem, rzetelnie i gospodarnie. Plac zabaw wymaga regularnych remontów i wymiany urządzeń, by dzieci mogły bezpiecznie się bawić. Parking natomiast powstaje raz i służy przez wiele lat. Ponieważ inwestycja finansowana jest z pieniędzy mieszkańców, to oni decydują, co powstanie. Na razie w ankietach przeważają głosy za placem zabaw i jeśli do 31 marca się to nie zmieni, zostanie on wyremontowany. Opieramy się na zasadach demokracji i woli mieszkańców - podkreśla Jacek Maj prezes zarządu SM im. Nałkowskich w Lublinie.

Jak przekazał nam prezes, ankieta została rozesłana do wszystkich mieszkańców. Jest tam w sumie 145 mieszkań. Do tej pory odpowiedzi w ankiecie udzieliło 15 osób; 10 głosów jest za placem zabaw, a 5 popiera pomysł parkingu.

Mieszkańcy są podzieleni. Jedni wskazują na rosnący problem braku miejsc parkingowych, inni cenią zieleń i przestrzeń do wypoczynku. Jako Zarząd nie podejmujemy decyzji samodzielnie, dlatego pytamy mieszkańców i to ich wola będzie decydująca. Obecny plac zabaw ma ponad 10 lat, a jego wyposażenie jest zdewastowane i wymaga całkowitej wymiany. Szacujemy, że koszt modernizacji to około 80 tysięcy złotych. Alternatywą jest budowa parkingu, jedno miejsce to dziś około 7 tysięcy złotych, więc przy 20–25 miejscach mówimy o wydatku rzędu 140 tysięcy złotych - mówi Dariusz Zdanowicz zastępca prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych SM im. Nałkowskich w Lublinie.

Mieszkańcy tamtejszych bloków czas na decyzję mają do 31 marca.

