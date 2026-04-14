Górnicza Dolina i Khorinis w Lublinie. Na 3k6 Festiwalu Gier będą atrakcje dla fanów serii gier „Gothic”

Wielu polskich graczy spędziło niejedną godzinę w Górniczej Dolinie, Starym Obozie czy w Khorinis, a to za sprawą serii gier „Gothic”, która w Polsce zyskała status kultowej.

Gothic jest obecny na 3k6 nie bez powodu, ten fandom po prostu nigdy nie umarł. Mimo upływu lat gracze wciąż wracają do Khorinis, a społeczność nie tylko podtrzymuje pamięć o serii, ale aktywnie ją rozwija – mówi Błażej pasternak, koordynator ds. programu 3k6 Festiwalu Gier i Popkultury.

Kultowa niemiecka seria, która w Polsce osiągnęła wręcz legendarny status, wraca dziś na salony, za sprawą nadchodzącego remake’u oraz fenomenalnych modyfikacji, takich jak „Kroniki Myrtany”. To idealny moment, żeby zanurzyć się ponownie w świat Bezimiennego - głównego bohatera serii - i doświadczyć tego wspólnie z innymi pasjonatami.

Na 3k6 Festiwalu Gier i Popkultury pojawią się goście i twórcy od lat związani z fandomem serii „Gothic”. Wśród nich są:

Kamil Keppert - współzałożyciel i prowadzący projekt “Historie Prosto z Khorinis”, który pierwszego dnia 3k6 Festiwalu opowie, dlaczego Gothic 3 nie miał szans się udać, a w niedzielę 26 kwietnia przedstawi pełną historię „Kronik Myrtany” – jednego z najlepszych modów w historii gier.

Geekeusz, internetowy twórca z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, przedstawi produkcje, po które mogą sięgnąć fani serii „Gothic”, jeśli chcą odkrywać nowe tytuły w podobnym klimacie.

Synowie Jarkendaru - autorski projekt Konrada Piórkowskiego i Juranda Tomczyka - zdradzą kulisy powstawania pierwszej animacji w uniwersum „Gothic” – coś, czego fandom jeszcze nie widział.

Ricelord Foundation, czyli twórcy, modderzy i pasjonaci związani z serią „Gothic”, opowiedzą o swojej działalności i przedstawią „Ryżowego Księcia” – grę karcianą osadzoną w uniwersum omawianej serii, którą każdy fan powinien sprawdzić na własnej skórze.

W programie 3k6 Festiwalu Gier i Popkultury znajduje się także panel dyskusyjny o fenomenie Gothica, gdzie przeanalizowane zostaną elementy, które sprawiają, że tytuł ten wciąż żyje i przyciąga kolejne pokolenia graczy.

Tegoroczny 3k6 Festiwal Gier i Popkultury odbędzie się 25–26 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie. W programie znajduje się ponad 300 punktów, w tym 40 turniejów gier, 36 sesji RPG, a także warsztaty, konkursy i prelekcje.

