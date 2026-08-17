Festyn Charytatywny w Rejowcu Fabrycznym. Mieszkańcy zbierają fundusze dla Jakuba Kozioła

Walka z chorobą

21-letni Kuba kocha piłkę nożną i motoryzację. Przed chorobą znajdował się w doskonałej kondycji fizycznej, przygotowując się do otwarcia własnej firmy. W lutym 2026 roku trafił do szpitala z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Nikt wtedy nie przypuszczał, że kryje się za tym znacznie poważniejsza choroba, agresywny chłoniak Burkitta. Mimo intensywnego leczenia doszło do bardzo szybkiego, nietypowego nawrotu. Dziś Jakub przygotowuje się do najnowocześniejszej dostępnej terapii i bardzo potrzebuje wsparcia.

Jakub jest podopiecznym fundacji Cancer Fighters, która zbiera pieniądze potrzebne na dalszą walkę. Środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na terapię CAR-T, nowoczesną metodę leczenia dającą Jakubowi realną szansę na pokonanie choroby. Każda wpłata przybliża go do tej terapii i do powrotu na boisko, w podróże i do życia, które przerwała choroba.

Link do zbiórki znajdziecie pod tym adresem.

Piknik charytatywny w Rejowcu Fabrycznym

Pomóc Kubie chcą też mieszkańcy jego rodzinnego miasta, Rejowca Fabrycznego. 23.08 odbędzie się tam Festyn Charytatywny „Pomóżmy Jakubowi Wygrać Życie!”, którego celem jest wsparcie Jakuba Kozioła.

Impreza rozpocznie się o godzinie 10:00 na boisku do siatkówki plażowej na osiedlu Zory, gdzie odbędzie się turniej w formule mixtów 4-osobowych. Na uczestników i kibiców czekać będą także liczne atrakcje, animacje, gastronomia oraz stoisko KGW.

Od godziny 12:00 wydarzenie przeniesie się na Stadion Miejski w Rejowcu Fabrycznym. Tam na uczestników czekają mecze, gry, zabawy oraz licytacje charytatywne.

Podczas licytacji będzie można zdobyć m. in.: koszulkę z podpisami zawodników Górnika Łęczna, rękawice bokserskie z podpisem Julii Szeremety oraz voucher na weekendowy pobyt w agroturystyce. Nie zabraknie również innych wyjątkowych przedmiotów, voucherów i usług przekazanych przez darczyńców.

Organizatorzy zapraszają całe rodziny, kibiców i wszystkich ludzi dobrego serca.

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