Nowa obwodnica w woj. lubelskim. GDDKiA pozyskała 225 mln zł dofinansowania z UE

Wsparcie z programu FEnIKS

Informację o podpisaniu umowy na dofinansowanie przekazał rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak. Jak podkreślił, to już 20. umowa zawarta w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Łączna wartość inwestycji objętych wsparciem przekracza 28 mld zł, z czego blisko 12,4 mld zł stanowią środki unijne

W przypadku obwodnicy Chełma całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 646 mln zł. Obejmuje on m.in. projekt i budowę trasy, wykup gruntów oraz prace przygotowawcze. Dofinansowanie z Unii Europejskiej pokryje 225 mln zł tej kwoty.

Program FEnIKS, którego budżet na lata 2021–2027 przekracza 24 mld euro, wspiera m.in. rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska oraz działania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

Postęp prac i harmonogram

Budowa obwodnicy Chełma rozpoczęła się w lipcu 2023 roku. Początkowo zakładano zakończenie inwestycji w 2025 roku, jednak termin został przesunięty na wniosek wykonawcy. Obecnie GDDKiA zakłada oddanie trasy do użytku w pierwszej połowie 2027 roku.

Nowa droga będzie miała niemal 13,8 km długości i ominie Chełm od północy. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły drogowe: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów oraz Chełm Wschód. Przewidziano również budowę trzech mostów, dziewięciu wiaduktów oraz 19 przejść dla zwierząt.

Dodatkowo powstanie kładka dla pieszych w miejscowości Horodyszcze, około 20 km dróg obsługujących przyległe tereny oraz obwód utrzymania drogi ekspresowej przy węźle Chełm Północ.

Element większej inwestycji drogowej

Obwodnica Chełma to część większego projektu budowy drogi ekspresowej S12, która połączy obwodnicę Piask z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Cała trasa ma liczyć około 75 km i została podzielona na cztery etapy.

W ostatnich miesiącach wydano już decyzje administracyjne dla części odcinków. W lutym wojewoda lubelski zezwolił na budowę fragmentu Piaski–Dorohucza o długości blisko 10 km, a w marcu – odcinka Chełm–Dorohusk. GDDKiA spodziewa się, że jeszcze w tym roku zakończy się procedura uzyskiwania zezwolenia ZRID dla odcinka Dorohucza–Chełm.

Trwają również prace nad dokumentacją dla krótszego fragmentu w rejonie Dorohuczy. W tym przypadku konieczne było wprowadzenie zmian w pierwotnych planach ze względu na odnalezienie składowiska odpadów przemysłowych.

